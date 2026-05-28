Dorismar estuvo a punto de morir por mal procedimiento estético: ¡Así fue el momento! “Por no poder respirar”

La conductora y modelo argentina Dorismar, a quien le realizaron una mala praxis, reapareció en televisión para hablar, por primera vez, sobre el complicado proceso médico que enfrentó tras someterse a una serie de cirugías estéticas que la pusieron al borde de la muerte. ¿Qué sucedió?

Dorismar se sometió a cirugía estética que la puso en peligro / Alejandro Isunza, Alejandro Schiff y archivo TVNotas

¿Cómo fue la mala praxis que sufrió Dorismar?

Tal como TVNotas informó previamente, Dorismar intentó solucionar las complicaciones derivadas de su primera operación y decidió ponerse otra vez en manos del cirujano José Achar.

No obstante, en lugar de mejorar, el problema se agravó aún más, según informó primero una fuente cercana:

Todo salió mal. No la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido. Fuente a TVNotas

Según la misma fuente, el médico la convenció de una segunda cirugía, en la cual, los resultados no fueron los adecuados, afectando directamente la estética de su nariz, y aplicando un método que Dorismar no había autorizado.

Dorismar se sometió a una tercera cirugía en el 2024, esperando que todo se solucionara, pero no fue así: “ La desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional ”, apuntó la fuente.

Ahora, Dorismar habló abiertamente sobre todo el viacrucis que tuvo que enfrentar y lo mal que se encontraba en dicho momento.

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Dorismar se sometió a cirugías estéticas / ArchivoTVNotas e internet, IG @FZMANAGEMENT

¿Dorismar estuvo al borde de la muerte por un mal procedimiento estético?

Luego de someterse a varias cirugías estéticas, Dorismar apareció irreconocible en distintos espacios. Ahora, la modelo reveló nuevos detalles, impactando a todos sus seguidores.

Durante una entrevista en Sale el sol, Dorismar detalló que tuvo que someterse a cuatro cirugías reconstructivas para recuperar la forma de su nariz y, sobre todo, volver a respirar con normalidad:

He llegado a tener mucha ansiedad y pánico por no poder respirar (…) se comprimía mi nariz por dentro y la verdad me asusté muchísimo, casi pierdo la vida. Dorismar

Entrando en más detalles, Dorismar contó que durante su última cirugía con dicho médico fue traumática, pues asegura que la dosis que aplicaron de anestesia, en ella, fue más de la debida: “ cuando desperté no podía estar consciente porque se pasaron en la dosis de mi anestesia ”, dijo la también actriz.

Salvador Padilla, abogado de Dorismar, ha explicado que la conductora no únicamente presentó afectaciones estéticas, sino lesiones de gravedad que, desde el punto de vista legal, podrían catalogarse como mutilación, debido a que incluso tuvo dificultades para respirar.

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¿Cuál es la trayectoria de Dorismar en televisión?

Dorismar es una actriz, modelo, cantante y conductora Argentina, conocida también por vender contenido en plataformas digitales.

Mientras radicaba en Estados Unidos, en la década del 2000, participó en programas populares como El gordo y la flaca y Caliente.

En 2007 formó parte del programa Desmadruga2, donde estuvo al frente de la sección “Tu fantasía con Dorismar”. Además, incursionó en la actuación con participaciones en producciones como: Alma de hierro y Triunfo del amor.

Acutalmente, Dorismar se enfrentará legalmente al médico que la operó, para poder buscar justicia en una de las travesías de su vida.

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