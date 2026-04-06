Dorismar aparece irreconocible tras ser mutilada de la nariz: así es el antes y el después de su cirugía
Hace algunos meses, Dorismar vivió una pesadilla luego de quedar desfigurada de la nariz por una mala cirugía. Ahora ella muestra cómo ha sido su cambio y cuál es su sentir. Te contamos todo en TVNotas.
En diciembre pasado, Dorismar (50 años) vivió un momento delicado cuando una mala cirugía le desfiguró la nariz. Desesperada, la actriz viajó a Colombia para someterse a una reconstrucción que le devolvió la confianza y su belleza.
“Estoy muy feliz con los resultados, he vuelto a recuperar mi imagen acorde a la nariz que tenía. No puedo creer que todo está igual y hasta más bonita que antes. Pensé que habían terminado conmigo, con mi imagen y con mi carrera. Ahora vuelvo a sentirme bien, luego de esconderme 3 años de la prensa y, al mismo tiempo, trabajando como podía”, expresó.
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¿Cómo está Dorismar tras mala cirugía estética?
Dorismar nos reveló en cuánto tiempo vio los resultados finales: “No lo podía creer cuando me desperté. Me puse a llorar de felicidad. Por lo mal que había quedado, me afectó psicológicamente. No quería que nadie me viera. Me metí en un rollo y una pesadilla que ni te imaginas. Me arrepentí tanto de haberle hecho algo a mi nariz. Me salió como un cartílago pequeñito y era nada lo que le tenían que hacer. Por dentro me la destruyeron y me la mutilaron al 100, y ahora es otra”.
La argentina ahora debe seguir con los cuidados recomendados por su doctor: “Ya cumplí 3 meses de mi intervención. Todavía no puedo estar directamente en los rayos de sol, meterme al jacuzzi ni saunas o tomar mucha agua. No debo estar cerca de donde haya mucho polvo o tierra, para evitar alergias”, resaltó.
Nos compartió que platicó de este tema con su hija, Renatta, que la apoyó en todo momento: ”Mi niña es muy talentosa. Es bailarina profesional. Desde los 3 años la llevé a clases. Baila pop y k-pop. Estudia actuación y habla varios idiomas. Además, es diseñadora de modas. Pero sí, tuve que ser muy fuerte y hablar con la verdad. Le tengo que transmitir fortaleza”.
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¿Dorismar pudo conseguir trabajo tras mala cirugía estética?
Agregó que la situación de su nariz le afectó en lo laboral; sin embargo, con estos resultados el trabajo le ha aumentado: “No he parado nunca de trabajar. Así con mi rostro desfigurado trataba de cubrirlo con maquillaje. Traté de estar bonita. Afortunadamente, ya estoy segura, feliz y hasta llegan mejores proyectos”.
Finalmente, nos contó el proyecto que trae entre manos, ahora que se acerca el Mundial de futbol en México: “Mi amigo Gustavo Santo está preparando una canción en honor a México. La estamos preparando. Es en género ska. La canción se llama ‘México en el corazón’. Es muy divertida y creo que el día de la apertura todo el estadio la va a cantar”, concluyó.
¿Qué le pasó a Dorismar?
- En 2023 se realizó una rinoplastia para hacerle un pequeño retoque en el tabique. Sin embargo, el doctor no lo hizo bien. El hueso de la nariz quedó peor y el cartílago desapareció.
- En una segunda operación le limó el tabique y se lo dejó muy pequeño y curvo. Para minimizar su error le puso un implante artificial de relleno y las cosas empeoraron.
- El cuerpo de Dorismar rechazó el implante y le comenzó a salir pus y esto provocó el colapso del tabique.
- En 2024 la operó por tercera vez, pero no recuperó su volumen. Meses después la nariz colapsó y la cicatriz quedó muy expuesta, lo que le desfiguró el rostro.
- En diciembre fue operada por el doctor Froilán, en Colombia, y recuperó su nariz.
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