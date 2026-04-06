Dorismar aparece irreconocible tras ser mutilada de la nariz: así es el antes y el después de su cirugía

En diciembre pasado, Dorismar (50 años) vivió un momento delicado cuando una mala cirugía le desfiguró la nariz. Desesperada, la actriz viajó a Colombia para someterse a una reconstrucción que le devolvió la confianza y su belleza.

“Estoy muy feliz con los resultados, he vuelto a recuperar mi imagen acorde a la nariz que tenía. No puedo creer que todo está igual y hasta más bonita que antes. Pensé que habían terminado conmigo, con mi imagen y con mi carrera. Ahora vuelvo a sentirme bien, luego de esconderme 3 años de la prensa y, al mismo tiempo, trabajando como podía”, expresó.

Dorismar / Alex Schiff

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¿Cómo está Dorismar tras mala cirugía estética?

Dorismar nos reveló en cuánto tiempo vio los resultados finales: “No lo podía creer cuando me desperté. Me puse a llorar de felicidad. Por lo mal que había quedado, me afectó psicológicamente. No quería que nadie me viera. Me metí en un rollo y una pesadilla que ni te imaginas. Me arrepentí tanto de haberle hecho algo a mi nariz. Me salió como un cartílago pequeñito y era nada lo que le tenían que hacer. Por dentro me la destruyeron y me la mutilaron al 100, y ahora es otra”.

La argentina ahora debe seguir con los cuidados recomendados por su doctor: “Ya cumplí 3 meses de mi intervención. Todavía no puedo estar directamente en los rayos de sol, meterme al jacuzzi ni saunas o tomar mucha agua. No debo estar cerca de donde haya mucho polvo o tierra, para evitar alergias”, resaltó.

Nos compartió que platicó de este tema con su hija, Renatta, que la apoyó en todo momento: ”Mi niña es muy talentosa. Es bailarina profesional. Desde los 3 años la llevé a clases. Baila pop y k-pop. Estudia actuación y habla varios idiomas. Además, es diseñadora de modas. Pero sí, tuve que ser muy fuerte y hablar con la verdad. Le tengo que transmitir fortaleza”.

Dorismar / Alex Schiff

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¿Dorismar pudo conseguir trabajo tras mala cirugía estética?

Agregó que la situación de su nariz le afectó en lo laboral; sin embargo, con estos resultados el trabajo le ha aumentado: “No he parado nunca de trabajar. Así con mi rostro desfigurado trataba de cubrirlo con maquillaje. Traté de estar bonita. Afortunadamente, ya estoy segura, feliz y hasta llegan mejores proyectos”.

Finalmente, nos contó el proyecto que trae entre manos, ahora que se acerca el Mundial de futbol en México: “Mi amigo Gustavo Santo está preparando una canción en honor a México. La estamos preparando. Es en género ska. La canción se llama ‘México en el corazón’. Es muy divertida y creo que el día de la apertura todo el estadio la va a cantar”, concluyó.

Dorismar / Alex Schiff

¿Qué le pasó a Dorismar?

En 2023 se realizó una rinoplastia para hacerle un pequeño retoque en el tabique. Sin embargo, el doctor no lo hizo bien. El hueso de la nariz quedó peor y el cartílago desapareció.

El hueso de la nariz quedó peor y el cartílago desapareció. En una segunda operación le limó el tabique y se lo dejó muy pequeño y curvo. Para minimizar su error le puso un implante artificial de relleno y las cosas empeoraron.

El cuerpo de Dorismar rechazó el implante y le comenzó a salir pus y esto provocó el colapso del tabique.

En 2024 la operó por tercera vez, pero no recuperó su volumen. Meses después la nariz colapsó y la cicatriz quedó muy expuesta, lo que le desfiguró el rostro.

En diciembre fue operada por el doctor Froilán, en Colombia, y recuperó su nariz.

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