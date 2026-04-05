Lambda García se somete a cirugía de emergencia: “No saben el dolor tan terrible"; ¿cuál es su estado de salud?

El conductor Lambda García fue sometido a una cirugía de emergencia por los fuertes dolores que presentaba, ¿qué le pasó al actor? Te revelamos todos los detalles sobre su estado de salud.

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¡De emergencia! Lambda García entra a cirugía, ¿cuál es su estado de salud? / Redes sociales

¿Qué le pasó a Lambda García?

Lambda García compartió hace unos días que debía someterse a una cirugía, luego de que comenzó a tener diversos dolores y tras realizarle estudios, se encontró que tenía hernias discales, lo que provocaba que el conductor no pudiera moverse, sentarse y hasta estar de pie.

“Tengo hernias discales muy fuertes las cuales se tienen que operar sí o sí. Están fuertes, no me dejan pararme, no me dejan moverme, no me dejan estar de pie, no me dejan sentarme, bueno, ¿qué les digo? Ha estado fuerte todo esto. Tengo muchísimas medicinas, no saben el dolor tan terrible que es”, dijo el actor a través de sus redes sociales oficiales.

Una hernia discal es una afección de la columna que ocurre cuando todo o parte de un disco intervertebral se desplaza a través de una zona debilitada, lo que puede generar presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal, de acuerdo con MedlinePlus. La columna está formada por vértebras que protegen los nervios que descienden desde el cerebro y conforman la médula espinal, de la cual se desprenden raíces nerviosas que atraviesan entre cada vértebra. Este tipo de alteración puede presentarse por el desgaste del disco con el paso del tiempo o por esfuerzos que afectan su estructura.

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¡Momentos de tensión! Lambda García es operado y rompe el silencio sobre su estado de salud. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Lambda García?

Lambda García compartió en sus redes sociales que fue sometido a una cirugía la mañana de este domingo 5 de abril a las 8:00 horas tras regresar de Brasil, luego de terminar el reality show ¿Apostarías por mí? y disfrutar unos días del paradisíaco país. A través de una historia publicada desde una habitación de hospital, el actor informó sobre el procedimiento mientras se encontraba recostado en una camilla, con una vía intravenosa colocada en el brazo y equipo médico visible a su alrededor.

En la primera imagen, tomada antes de ingresar al quirófano, se observa parte de su cuerpo cubierto con una bata hospitalaria, así como los barandales de la cama y cables conectados. Sobre la fotografía escribió: “Para los que están al pendiente… Mañana a las 7 me bajan y a las 8 empieza cirugía. Nos veremos como a las 12 del día. Gracias por sus buenos deseos”.

Horas más tarde, publicó una segunda imagen ya desde la cama del hospital, cubierto con una cobija y levantando el pulgar. En el fondo se aprecia una pared azul y equipo médico instalado. En ese mensaje, Lamba García confirmó que se encuentra bien: “Gracias a todos. Todo salió perfecto. (Nos vemos en 1 mes en un maratón)”.

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¡Al hospital! Lambda García se somete a cirugía y da mensaje tras la operación. / Redes sociales

¿Quién es Lambda García?

Lambda García es un actor y conductor originario de la Ciudad de México, nacido el 7 de enero de 1987, cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en la televisión mexicana, tanto en proyectos de ficción como en programas de entretenimiento.

Su formación artística comenzó en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión (CEFAT) de TV Azteca, donde tomó clases con docentes especializados en actuación. Como parte de su preparación, también se enfocó en el teatro musical mediante estudios en la Broadway Dance Academy, lo que complementó su desarrollo escénico.

Su debut en pantalla ocurrió en 2007 dentro de una producción de TV Azteca, donde dio inicio a su carrera como actor. Con el paso del tiempo, amplió su presencia en televisión y, a inicios de 2020, se integró como conductor al programa matutino Hoy

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