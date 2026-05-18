¡Pepillo explota! Así respondió cuando le preguntaron si emborrachaba a Silvia Pinal; ¿se pasaban de copas?

Juan José Origel reveló si en algún momento “emborrachaba” a Silvia Pinal durante las reuniones y celebraciones que compartían, además de hablar sobre la relación que mantiene con la familia de la fallecida diva del cine mexicano, ¿qué dijo el conductor, conocido como ‘Pepillo’? Te contamos los detalles.

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‘Pepillo’ Origel habló de su amistad con Silvia Pinal. / Redes sociales

¿Por qué ‘Pepillo’ Origel no asistió al funeral de Silvia Pinal?

Juan José Origel habló sobre una de las situaciones que más le afectaron tras la muerte de Silvia Pinal: no haber podido acompañarla en sus últimos días ni asistir a su funeral. Durante una entrevista con Jorge Van Rankin, conocido como ‘El Burro’ Van Rankin, el conductor recordó el tema y aseguró que hubo personas responsables de que eso ocurriera.

‘Pepillo’ Origel explicó que, aunque prefirió no revelar nombres ni profundizar en el conflicto, sí señaló a tres personas del entorno de la actriz, quién murió el 28 de noviembre de 2024, y posteriormente trascendió que presuntamente la familia habría decidido no permitirle la entrada al funeral al conductor debido a comentarios que el conductor hizo en el pasado sobre ellos, situación que también habría provocado un distanciamiento con Sylvia Pasquel.

“Yo recé por ella, pero lo que más me duele es no haber estado, fue por culpa de tres personas que no diré, tú sabes quiénes son”, comentó el condcutor.

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Silvia Pinal y ‘Pepillo’ Origel compartieron una amistad por muchos años. / Redes sociales

¿'Pepillo’ Origel emborrachaba a Silvia Pinal?

Juan José Origel desmintió los rumores que durante años han circulado sobre supuestamente emborrachar a Verónica Castro y Silvia Pinal durante reuniones y convivencias que compartieron. El conductor fue cuestionado sobre estas versiones durante un encuentro con la prensa y respondió directamente a los señalamientos.

El presentador rechazó las especulaciones y aseguró que cada persona decide por sí misma lo que hace en una fiesta o reunión. Sus declaraciones surgieron luego de que nuevamente se retomaron comentarios relacionados con su cercanía con las artistas.

“No me digas, ¿yo se las daba o qué? A nadie emborrachas, cada quien se emborracha como quiere, como puede y si tiene”. ‘Pepillo’ Origel.

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‘Pepillo’ Origel aclaró los rumores sobre Silvia Pinal y respondió si alguna vez la emborrachó durante sus reuniones y convivencias. / Instagran: @juanjoseorigel

Juan José Origel confirmó que actualmente se encuentra distanciado de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, luego de los conflictos y diferencias que surgieron tras la muerte de Silvia Pinal. El conductor habló sobre el tema durante un encuentro con medios, donde aseguró que decidió alejarse de la familia.

“Yo ya corté con la familia, se murió mi reina adorada, la mujer del medio que más he querido en la vida y no quiero saber nada de la familia ni nada”. ‘Pepillo’ Origel.

El presentador también reaccionó a los rumores sobre un supuesto embarazo de Frida Sofía, luego de que la joven fuera vista con una aparente pancita y de que Alejandra Guzmán hablara públicamente del tema. Al ser cuestionado, el conductor dijo que únicamente desea tranquilidad para quienes atraviesan esa etapa.

“Pues que sea madre, ¿tú crees que a mí me va a importar? Yo lo único que les deseo a las que están embarazadas es que Dios les dé paz, tranquilidad y que sepan criar a sus hijos”, puntualizó ‘Pepillo’ Origel en medio de la polémica con la dinastía Pinal.

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