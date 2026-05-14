Conductor mexicano de TV ¡mete la pata y EN VIVO exhibe contenido de su celular!, ¡es gay! VIDEO

Hace unos meses el actor Polo Morín contó a TVNotas que su “salida del closet” le trajo algunos problemas, pues aseguró que debido a su decisión, ya no lo han llamado a nuevos proyectos. Ahora, es un conductor mexicano el que podría sufrir los estragos.

La televisión en vivo tiene momentos que se han hecho virales, desde caídas, hasta errores que quedan marcados en la historia. Esto le pasó a un conductor de NMás, quien en plena transmisión en vivo, dio a conocer que es gay. ¿De quién se trata?

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¿Quién es el conductor mexicano que salió del closet en plena transmisión en vivo?

Todo se dinamitó a partir de una transmisión de NMás, cuando el conductor Moisés Hernández de Santiago, no se había percatado que la señal había regresado, por lo que sus acciones estaban siendo transmitidas al público.

Aunque se alcanza a ver que intenta pasar desapercibido el error, muchos señalaron el momento como peculiar. Por otro lado, Moisés tomó lo ocurrido con humor, pero también mostrando un lado suyo que pocos conocían.

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Moisés Hernández de Santiago no se dio cuenta de que estaba al aire / IG: moiseshds

¿Qué dijo el conductor de noticias, Moisés Hernández, tras su error durante transmisión en vivo?

Muchos recuerdan al conductor que no se había dado cuenta que ya estaba al aire, con su icónica frase “Avísenme”, y ahora la historia parece repetirse.

A Moisés Hernández de Santiago no le avisaron a tiempo que ya estaba al aire, por lo que se ve al comunicador viendo su celular. Si de por sí el momento fue curioso, su explicación en redes fue aún más peculiar.

Además de compartir el clip de su error, Moisés puso el siguiente mensaje: “ Por contestar el WhatsApp amarillo ”. En comentarios rápidamente entendieron la referencia, ya que el “WhatsApp amarillo”, es conocido por ser una “aplicación de citas” basada en geolocalización, diseñada principalmente para la comunidad LGBTQ+.

Las reacciones no se hicieron esperar, aquí algunos de los comentarios de la publicación:



“Avísenme”,

“Él supo sus prioridades” y,

"¿Tienes GR?”

El clip ya acumula miles de reproducciones, pero Moisés no ha hecho más referencias a lo publicado.

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¿Quién es Moisés Hernández de Santiago?

No hay mucha información acerca de Moisés Hernández de Santiago, pero en su perfil anterior de Instagram, el comunicador se revela como reportero y conductor de Nmás Guadalajara, así como corresponsal de Univisión.

Además, según el mismo perfil, el conductor también forma parte de Primer impacto, uno de los programas noticiosos más conocidos del habla hispana.

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