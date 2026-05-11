¿Faisy no puede dejar la bebida? Hace inesperada confesión ¿sobre su dependencia? “No sé quién sería yo”

El presentador Faisy volvió a dar de qué hablar luego de que se sinceró sobre la manera en la que vive actualmente su consumo de bebida, pues explicó por qué considera complicado dejar de tomar y habló de los hábitos que mantiene, ¿qué dijo el conductor de Me caigo de risa? Te contamos los detalles.

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Faisy habla de su consumo de alcohol. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Faisy sobre su consumo de bebida?

Faisy dio detalles sobre su relación con el alcohol durante el programa De todo y para todos y Faisy. El conductor explicó que, con el paso del tiempo, las personas más cercanas a él se acostumbraron a convivir con esa parte de su personalidad, incluyendo amigos, compañeros de trabajo y su familia. Según comentó, esa dinámica también ha influido en la manera en la que percibe la idea de dejar de tomar.

“Te voy a decir mi antidoping para dejar de tomar también y tiene que ver con el universo y el engaño, porque creo que tanto mis mejores amigos, mi equipo de trabajo e incluso mi hija y mi esposa aceptaron convivir con un Faisy que toma”, dijo el presentador..

Además, Faisy aseguró que le resulta difícil imaginar cómo sería su vida sin alcohol y reconoció que incluso siente incertidumbre sobre cómo cambiaría su personalidad frente a quienes lo rodean.

“Yo no sé quién sería yo si dejara de tomar. En serio, pero creo que no sería el Faisy al que ustedes les cae bien”. Faisy.

El presentador también hizo referencia al ‘Borrego’ Nava, quien lleva un año sin tomar alcohol, y utilizó ese ejemplo para explicar cómo percibe los cambios que puede generar dejar ese hábito. “Yo no dejo de tomar por ustedes más que por mí”, comentó Faisy, quien después agregó entre risas: “No es el Borrego del que yo me enamoré”.

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Faisy sorprendió al sincerarse sobre su relación con el alcohol. / Instagram: @faisynights

¿Por qué le dicen Faisy?

Faisy debe su reconocido seudónimo a una anécdota de juventud que se remonta a su llegada a la Ciudad de México cuando tenía 14 años. De acuerdo con lo que ha compartido, en esa etapa comenzó a convivir con un grupo de compañeros que eran cercanos a un chófer de microbús, quien solía referirse a ellos como “fai”, posiblemente como una forma abreviada de “faisán”, que es un ave del tamaño de un gallo con un penacho de plumas en la cabeza y una cola larga y tendida.

Dentro de ese círculo, y debido a que era el de menor estatura, el entonces adolescente empezó a ser llamado “faisirrito”, apodo que con el tiempo derivó en “Faisy”, nombre que mantiene hasta hoy e incluso utiliza en sus redes sociales

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Faisy se sincera sobre el alcohol y explica por qué no imagina dejarlo. / Archivo TVNotas, @galavision e internet

¿Cuál es el nombre verdadero de Faisy?

Faisy, cuyo nombre real es Omar Pérez Reyes, nació el 19 de septiembre de 1979 en León de los Aldama, Guanajuato. Es presentador, cantante, locutor de radio y actor, y se ha desarrollado en distintos formatos dentro del entretenimiento. Su carrera inició en la música a finales de la década de los noventa como integrante del grupo Perfiles, proyecto con el que lanzó un primer material discográfico en 1999. Posteriormente, la agrupación cambió su nombre a Crush y publicó un segundo álbum en 2002, lo que marcó una etapa temprana de su trayectoria artística.

Con el paso de los años, Faisy amplió su presencia en televisión y otros medios. Participó en telenovelas de TV Azteca, concursos de baile y programas deportivos, además de incursionar en proyectos digitales y teatrales. Desde 2014 es conductor del programa de entretenimiento Me caigo de risa.

También ha participado en producciones como ¿Quién es la máscara?, Resistiré, Veo cómo cantas y Pequeño gran jurado de la cocina, además de regresar al teatro en obras como Toc Toc y Spamalot, consolidando una carrera diversa en distintos escenarios.

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