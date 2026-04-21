Conductor revela en Hoy que sufrió parálisis facial; fue sometido a cirugía de emergencia: “Un dolor tremendo”

El lunes 20 de abril durante el programa Hoy, se anunciaba que un querido conductor había sido hospitalizado de emergencia el fin de semana. Aunque no se sabían las razones que lo llevaron al hospital, hoy se saben más detalles, confirmando que fue sometido a una cirugía. Te contamos qué pasó.

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¿Qué actor y conductor mexicano fue hospitalizado de emergencia recientemente?

Juan Carlos Nava, mejor conocido como ‘el Borrego’, fue hospitalizado el fin de semana, según reportaron en Hoy. Aunado a esto, el propio comediante compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram donde se confirmaba la información.

La situación lo obligó a suspender los compromisos laborales que ya tenía agendados, por lo que se comprometió a reembolsar el dinero de todos aquellos que ya tenían listos sus boletos: “ Prometo reponerles pronto esas fechas ”, añadió ‘el Borrego’.

Aunque en dicho momento no se especificaron las causas, sí se notaba visiblemente mermado en una cama de hospital. ¿Qué le pasó?

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‘El Borrego’ Nava sufre de parálisis facial / YT: Hoy

¿Por qué ‘el Borrego’ Nava fue sometido a una cirugía de emergencia?

El actor y comediante Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava reapareció en el programa Hoy luego de haber sido hospitalizado de emergencia. El también exconductor del matutino compartió detalles sobre su estado de salud, revelando que padece parálisis facial, un problema que se detonó en medio de una etapa de estrés:

Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas, cuando hay estrés bajan las defensas, se llama virus oportunista. Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava

Por otro lado, con la frase “se me juntó todo”, contó que recientemente tuvo que salir corriendo al hospital por un dolor muy fuerte que comenzó a sentir:

Unas piedras en el riñón, que no le recomiendo a nadie, y no se lo deseo a nadie, es un dolor tremendo. Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava

A tan solo días de haber enfrentado esta crisis de salud, Juan Carlos Nava asegura que ya se encuentra retomando sus actividades profesionales. El actor adelantó que en breve comenzará un nuevo proyecto televisivo en el que participará como director de escena: Abelito de la guarda.

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¿En qué programas ha participado Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava?

El comediante y conductor Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava ha tenido una destacada carrera en la televisión mexicana, participando en programas de comedia, realities y matutinos.

Programas de televisión como conductor o participante:



Hoy,

Guerra de chistes,

Picardía mexicana,

Big grother México,

LOL: Last One Laughing y,

y, La casa de los famosos México (como panelista).

Además, como actor también ha aparecido en varias telenovelas y series, incluyendo La familia P. Luche, lo que ha complementado su carrera en la televisión.

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