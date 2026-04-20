Anuncian en ‘Hoy’ que un querido conductor fue hospitalizado de emergencia: ¿Quién es y qué le pasó?

La mañana de este 20 de abril, el programa Hoy sorprendió a su audiencia al interrumpir una de sus secciones para informar sobre la hospitalización de emergencia de un querido conductor. Tras la noticia, cientos de usuarios y los propios colaboradores enviaron mensajes de apoyo durante la transmisión en vivo. ¿De quién se trata?

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¿Qué famoso conductor de Hoy fue hospitalizado de emergencia?

Durante una de las secciones del programa Hoy, se encontraban hablando de la reciente hospitalización de Bárbara Torres, famosa por su papel de “Excelsa” en La familia P. Luche. De manera inmediata, aprovecharon el momento para dar otra noticia.

La información dio un giro inesperado cuando los conductores revelaron que otro integrante de la familia Televisa también había sido internado de emergencia.

Se trataba de Juan Carlos Nava, mejor conocido como ‘el Borrego’ Nava, famoso por su trayectoria en televisión y comedia. De acuerdo con lo informado en vivo, el conductor fue hospitalizado durante el fin de semana, lo que obligó a cancelar sus presentaciones programadas.

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Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava / Redes sociales

¿Por qué ‘el Borrego’ Nava fue hospitalizado de emergencia recientemente?

La producción de Hoy mostró las historias del comediante, ‘el Borrego’ Nava, en Instagram, en donde daba a conocer que había sido hospitalizado de emergencia, motivo por el que le imposibilitó llevar a cabo sus shows.

En una de las fotografías, Nava compartió un mensaje dirigido a su público: lamentó la cancelación de sus shows en Tlalnepantla y Ecatepec, y aseguró que ya se estaba contactando a los asistentes para realizar los reembolsos correspondientes:

Prometo reponerles pronto esas fechas. ‘El Borrego’ Nava

Galilea Montijo expresó su cariño tanto para Bárbara Torres como para “el Borrego” Nava. “ Besos a Bárbara, al Borre… Borre, te amamos ”, comentó la conductora tapatía.

No se sabe el motivo por el que fue hospitalizado el comediante, pero se espera que pronto hayan más noticias sobre su estado de salud.

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¿Quién es Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava y cuál es su trayectoria?

Juan Carlos Nava, mejor conocido como ‘el Borrego’, es un conductor, actor y comediante mexicano quien se ha consolidado como una figura reconocida dentro del entretenimiento televisivo en México.

Además de su presencia en televisión, ha participado en shows en vivo, giras de comedia y hasta en Teatro. Ha formado parte de espectáculos humorísticos y puestas en escena.

Guerra de chistes es, sin duda, su proyecto más representativo. Se trata de un programa de comedia transmitido por Telehit donde comparte escenario con otros comediantes en dinámicas de humor y chistes.

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