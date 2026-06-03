Venga la alegría: ‘Capi’ Pérez causa reacciones por polémico comentario frente a conductoras: ¿Lo cancelan?

El ‘Capi’ Pérez es uno de los personajes más polémicos, pero también más queridos de TV Azteca. Ahora, el comediante protagonizó una nueva polémica en plena emisión de Venga la alegría, y sorprendiendo a las conductoras que lo acompañaban.

¿Por qué el ‘Capi’ Pérez fue criticado en redes sociales? / IG: @elcapiperez

¿En qué dinámica de Venga la alegría lanzó un polémico comentario el ‘Capi’ Pérez?

La mañana de este 3 de junio, el conductor y comediante el ‘Capi’ Pérez se encontraba en la sección “Inter ¿neta?”, llevando a cabo un experimento que surgió en redes sociales.

En esta dinámica se encontraba el ‘Capi’ Pérez junto a Viviann Baeza y Kristal Silva, conductoras de Venga la alegría.

El resultado de la actividad sorprendió a presentes, y también a la audiencia, ya que se demostró un presunto “mito” que se había generado entre la comunidad digital. Dejando de lado esto, un comentario del conductor terminó dejando sorprendidas a sus compañeras.

Te puede interesar: Capi Pérez rompe el silencio sobre la muerte de la sobrina de su esposa; revela desgarradores detalles

‘Capi’ Pérez dice comentario polémico en Venga la alegría / IG: @elcapiperez

¿Cuál fue el comentario del ‘Capi’ Pérez que habría incomodado a conductoras de Venga la alegría?

El experimento realizado por el ‘Capi’ Pérez en Venga la alegría consistía en subir ambos brazos y mantenerlos arriba, segundos después, uno de los brazos tenía que bajarse y comenzar a realizar movimientos con él.

El resultado sorprendió a los presentes, ya que visualmente, tras haber mantenido en movimiento uno de los brazos, se notó que uno parecía más largo que el otro.

Tras observar el supuesto efecto del experimento, el ‘Capi’ Pérez realizó un comentario que fue interpretado por muchos como un albur. Entre risas, preguntó: “ Si sacudo todo, ¿me crece? ”, provocando reacciones en sus compañeras.

La frase generó carcajadas en el foro, mientras Kristal Silva respondió con un ligero golpe en tono de juego. Por su parte, Viviann Baeza intervino rápidamente para responder: “ Solo el brazo, Capi ”.

El debate se armó en comentarios, pues mientras muchos aseguran que fue una buena ocurrencia del conductor, otros tantos creen que se trató de una “corrientada”. ¿Tú qué opinas?

Lee: Hallan sin vida a familiar de la esposa del Capi Pérez, quien fue reportada como desaparecida: “No está más”

¿Quién es el ‘Capi’ Pérez y cuál es su trayectoria en televisión?

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como el ‘Capi’ Pérez, quien estuvo envuelto en una polémica con los Santos bravos, es un conductor y comediante.

El ‘Capi’ se dio a conocer cuando se incorporó a TV Azteca, ganando notoriedad por sus participaciones en diversos programas de espectáculos y entretenimiento.

Fue en el matutino Venga la alegría donde se convirtió en un rostro reconocido para la audiencia mexicana, formando parte de secciones humorísticas, entrevistas y dinámicas.

La resolana es un espacio que conduce y en el que comenta con humor los momentos más destacados de la televisión y la cultura. Por último, también ha sido el conductor popular de 100 mexicanos.

Tal vez te interese: Jaloneo en Venga la alegría; estas conductoras se agarraron EN VIVO y el Capi Pérez interviene: “Horrible”