¿Rocío Sánchez Azuara volvió a explotar vs. el Capi Pérez?Reviven polémica declaración: “Se equivocó” VIDEO

Las declaraciones de Rocío Sánchez Azuara sobre Carlos Alberto Pérez Ibarra volvieron a circular en redes sociales luego de que un fragmento de una entrevista se hiciera viral en TikTok. En el video, la conductora reitera que no tiene una buena relación con el presentador y explica por qué su opinión sobre él sigue siendo negativa.

Rocío Sánchez Azuara / IG: @laurabozzo_of / @rocio_sazuara

¿Por qué Rocío Sánchez Azuara dice que no soporta al ‘Capi’ Pérez?

Durante la conversación en un pódcast Anette Cuburu, Rocío Sánchez Azuara respondió sin rodeos cuando le preguntaron por su relación con el Capi Pérez. La conductora explicó que su percepción negativa tiene origen en una situación pasada en la que, según relató, el comediante habría cruzado un límite.

“Me cae muy mal, me cae súper mal y se lo digo en su cara” Rocío Sánchez Azuara

Al profundizar en la razón de su postura, señaló que en algún momento el conductor “se metió donde no debía”. Aunque mencionó que existió una falta de respeto, también aclaró que no entraría en detalles sobre lo ocurrido.

“Me faltó al respeto en algún momento, ni voy a entrar en detalles, pero se equivocó” Rocío Sánchez Azuara

La conductora del programa Acércate a Rocío añadió que, a su juicio, el estilo del comediante es irreverente, lo que también influyó en su percepción sobre él. En la charla reiteró varias veces que no intenta ocultar su opinión ni suavizarla frente a cámaras.

¿Qué ha dicho ‘el Capi’ Pérez sobre su relación con Rocío Sánchez Azuara?

Por su parte, el Capi Pérez ya se ha referido en entrevistas a las críticas que ha recibido por sus parodias y su estilo de comedia. El presentador ha señalado que ese tipo de humor, basado en caricaturizar personajes públicos, en ocasiones ha generado distanciamientos con algunas figuras del medio.

En declaraciones previas en una entrevista con Infobae; el conductor explicó que no ha tenido oportunidad de reconciliarse con Rocío Sánchez Azuara y que tampoco cree que sea un tema prioritario para ella.

“No hemos podido hablar, no creo que ella tenga interés en platicar conmigo, la verdad no tengo para ella más que respeto. No se me hacen nada fuera de lo normal, está bien y he aprendido a lidiar con eso” el Capi Pérez

En la misma entrevista indicó que mantiene respeto hacia la conductora y que las críticas que ha recibido forman parte de las consecuencias de su trabajo como comediante.

El presentador también mencionó que ha aprendido a lidiar con este tipo de situaciones derivadas de su estilo humorístico, el cual forma parte de su participación en distintos espacios televisivos.

Capi Pérez en ‘100 mexicanos dijeron’ / Captura de pantalla de ig: @elcapiperez

¿Por qué se volvió viral nuevamente el comentario de Rocío Sánchez Azuara?

Aunque las declaraciones de Rocío Sánchez Azuara se realizaron en 2024 durante su participación en el pódcast Anetteando, recientemente el fragmento volvió a viralizarse en redes sociales, especialmente en TikTok.

Usuarios de la plataforma compartieron el clip donde la conductora habla sobre “el Capi Pérez”, lo que provocó que el tema volviera a comentarse entre seguidores de ambos presentadores.

En el video, Sánchez Azuara insiste en que no tiene motivo para fingir simpatía hacia todas las personas dentro de la industria del entretenimiento. Durante la conversación con Anette Cuburu explicó que, con el paso del tiempo, ha decidido expresar sus opiniones de manera directa.

“A cierta edad menos… ya pasé el salario mínimo mental”, dijo durante la charla, al explicar que no considera necesario aparentar que alguien le cae bien si no es el caso.

La conductora agregó que no pretende mantener una postura distinta solo por tratarse de colegas del medio televisivo. Sus palabras formaron parte de una conversación en la que abordó cómo maneja sus relaciones dentro del mundo del espectáculo.

Hasta ahora, ninguno de los dos conductores ha emitido nuevos comentarios públicos a raíz de la reciente viralización del fragmento.

