‘Zague’ golpea al ‘Capi’ Pérez en pleno evento deportivo; ¿aún no lo soporta? VIDEO

Hace unos años colaboraron juntos el ‘Capi’ Pérez y el exfutbolista mexicano, Luis Roberto Alves ‘Zague’, y más allá de los momentos que parecían “chuscos” para algunos televidentes, fue claro que para el exjugador no lo eran. Se han reencontrado en otras ocasiones, y lo que podría parecer un “sketch” durante un evento deportivo, pronto se tornó diferente. ¿Qué sucedió?

¿Cómo comenzó el conflicto entre el ‘Capi’ Pérez y ‘Zague’?

Todo comenzó hace tres años durante una edición de la Copa del Mundo. Con motivo del Mundial de Rusia 2018, el ‘Capi’ Pérez y ‘Zague’ coincidieron en el panel de TV Azteca, uno como comediante, otro como analista y comentarista.

Mientras ambos platicaban y bromeaban en ciertas secciones, todo cambió cuando se hizo viral el famoso “clip” de ‘Zague’ en el que aparece desnudo y que estaba dirigido a una mujer en específico. Una de las frases que se hicieron más famosas en aquel momento fue el “impresionanti”, palabra que utilizó durante la grabación.

Días después apareció el ‘Capi’ en una cápsula cómica, haciendo referencia a dicho momento que ‘Zague’ describió como avergonzante y que fue causado por hackers. A partir de ese momento se pudo observar la “molestia” del exfutbolista ante la presencia del comediante.

Al finalizar la escena, ‘Zague’ se levantó de su asiento y se acercó al comediante para reclamarle por la broma. Finalmente, la intervención de Luis García ayudó a calmar la situación, aunque el momento quedó marcado como uno de los episodios más tensos de aquella cobertura.

¿Luis Roberto Alvez ‘Zague’ golpeó al ‘Capi’ Pérez tras polémica entre ambos?

En un reciente evento de TV Azteca en el que presentaron su “alineación” rumbo al mundial, se reencontraron Luis Roberto Alves ‘Zague’ y el ‘Capi’ Pérez, y aunque reaparecieron en un tipo “sketch”, el exfutbolista golpeó al comediante entre “broma y broma”.

Todo comenzó con el ‘Capi’ cantándole “Perdón” de Vicente Fernández a ‘Zague’, aunque parecía parte de una escena planeada, el comentarista le pidió que no se acercara. Kristal Silva, quien fuera conductora de La granja VIP, lo golpeó por la espalda, y de manera casi inmediata, ‘Zague’ le dio un par de golpes en la espalda.

En comentarios algunos internautas creen que ‘Zague’ entró en el juego, pues sus golpes no fueron agresivos, otros más aseguran que fueron más fuertes de lo que debía. Cabe destacar que el ‘Capi’ fue vestido de “Anonymus”, haciendo referencia a los hackers que habrían filtrado el polémico vídeo del comentarista deportivo.

¿Qué dijo Luis Roberto Alves ‘Zague’ sobre su vídeo polémico?

En una entrevista con Alex Blanco, Luis Roberto Alves ‘Zague’ reveló que dicho escándalo afectó su matrimonio con Paola Rojas. Además, aseguró que fue víctima de un ‘complot’ o una campaña en su contra:

Muchos siguen creyendo que yo hice eso a propósito, pero se metieron en mi intimidad, hackearon mi cuenta. Alguien sacó provecho y quiso destruirme y pisotearme. Zague

Con sus dos hijos como principal motivación, el exfutbolista optó por rehacer su vida y continuar adelante. Pese a las dificultades que enfrentó, encontró la forma de mantener su carrera y seguir adelante profesionalmente: “ Cuando vino ese momento del comercial, fue un tema de tratar de recuperarme del mal momento que pasé ”, dijo en aquel momento.

