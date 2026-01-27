Viviana Martínez, colaboradora del noticiero de Paola Rojas, sufrió cáncer de piel: ¿Cuál es su estado de salud?

Viviana Martínez, exconductora de noticieros de Televisa y rostro cercano para la audiencia matutina, compartió públicamente un episodio de salud que marcó su vida personal y profesional. A través de sus redes sociales, la comunicadora reveló que en 2011 fue diagnosticada con cáncer de piel, una situación que, según narró, volvió a generar temor recientemente tras someterse a un nuevo procedimiento médico.

Viviana Martínez / Instagram

¿Cuál fue el diagnóstico de Viviana Martínez?

Viviana Martínez dio a conocer que en el año 2011 le fue detectado cáncer de piel, diagnóstico que recibió cuando se encontraba activa en el ámbito de la comunicación. Aunque no había hablado del tema de manera pública, recientemente decidió hacerlo tras atravesar un nuevo proceso médico relacionado con la revisión de un lunar.

La revelación se dio mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una imagen posterior al procedimiento en el que se observa una herida en la espalda, resultado de la extracción del lunar para su análisis clínico. En el texto que acompañó la fotografía, la comunicadora explicó que, aunque inicialmente no pensaba hacer pública la imagen, decidió hacerlo para compartir su experiencia.

“Hace unos días me quitaron un lunar gracias a Dios, todo ok. En 2011 me detectaron cáncer de piel”, escribió Viviana Martínez, dejando claro que el diagnóstico no es reciente, pero que el proceso actual le generó inquietud debido a su antecedente médico.

¿Qué dijo Viviana Martínez sobre su reciente revisión médica?

En el mismo mensaje difundido en redes sociales, Viviana Martínez compartió parte de las emociones que vivió antes de someterse a la extracción del lunar. Reconoció que la experiencia no fue sencilla, especialmente por el recuerdo del diagnóstico previo y por la información que circula en internet sobre este tipo de padecimientos.

“Me daba terror ir de nuevo a que me quitaran otro lunar, mi cabeza durante meses fue mi peor enemiga. Fui, y gracias a Dios no era melanoma” Viviana Martínez

Asimismo, Viviana enfatizó que su publicación tenía un objetivo específico: invitar a las personas que tienen lunares o pecas a acudir con un especialista para una revisión médica adecuada. En su mensaje, subrayó la importancia de no automedicarse ni sacar conclusiones basadas en información no profesional.

“Mi único objetivo con este post es que si tienes lunares y pequitas, ve a que te revise tu doctor. Y tú que me lees, no veas internet. Yo me hice miles de historias, ve al doctor” Viviana Martínez

Actualmente, Viviana Martínez continúa con actividades profesionales en distintos espacios de Televisa, además de mantener su trabajo como locutora de radio, lo que confirma que su estado de salud le permite seguir activa en el medio.

Viviana Martínez / Instagram

¿Quién es Viviana Martínez y cuál ha sido su trayectoria?

Viviana Martínez Moreno es una comunicadora con más de 27 años de trayectoria en los medios de comunicación. Es originaria de Tijuana, Baja California, y cuenta con estudios en Ciencias de la Comunicación realizados tanto en su ciudad natal como en la Ciudad de México.

Su carrera inició en Televisa Tijuana, donde comenzó a adquirir experiencia en televisión. Posteriormente, se trasladó a la capital del país para integrarse a distintos proyectos de alcance nacional. Uno de sus primeros trabajos fue en un programa infantil producido por Televisa Baja California, aunque en un inicio su interés estaba enfocado en la dirección y producción cinematográfica.

Con el paso del tiempo, la televisión se convirtió en su principal espacio profesional. Durante la etapa de mayor auge del canal Telehit, fue invitada a desempeñarse como Coordinadora Artística, experiencia que le permitió colaborar estrechamente con figuras como Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. Con ellas trabajó durante más de cinco años en el programa “Las Hijas de la Madre Tierra”.

En 2008, Viviana Martínez se integró como conductora al programa “No lo cuentes”, al lado de Gustavo Adolfo Infante, dentro de Grupo Imagen. Paralelamente, desarrolló su carrera en radio, colaborando con Gloria Calzada en MVS Radio.

Uno de los proyectos que la acercó de manera constante al público fue el programa “Despierta EXA”, donde participó junto a Yordi Rosado, Roxanna Castellanos y Dalilah Polanco. Este espacio la consolidó como una de las voces más reconocidas de la radio matutina, al estar al aire de lunes a viernes.

En televisión, también fue colaboradora cercana de Paola Rojas en su noticiero matutino en Televisa, donde se encargaba de reportajes sobre distintos destinos turísticos del país dentro de una sección fija del programa “Al aire”. Actualmente, continúa teniendo participaciones especiales en programas de la televisora, combinando esta labor con su trabajo como locutora.

