Jaloneo en Venga la alegría; estas conductoras se agarraron EN VIVO y el Capi Pérez interviene: “Horrible”

El programa matutino Venga la alegría volvió a generar conversación en redes sociales tras un momento ocurrido completamente en vivo que involucró a varios de sus conductores. Durante una de sus dinámicas habituales, el ambiente de diversión derivó en un inesperado jaloneo que rápidamente captó la atención de la audiencia. ¡Hubo polémica entre ‘el Capi Pérez’, Kristal Silva y Viviann Baeza!

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El periodista Gabo Cuevas salió de Venga la alegría y las teorías no se hicieron esperar / Especial

¿Qué pasó entre el Capi Pérez y Kristal Silva en Venga la alegría?

El momento ocurrió durante la sección “Desconectados”, donde los conductores suelen participar en juegos y dinámicas. En ese contexto, Kristal Silva comenzó a hacerle cosquillas a Viviann Baeza, lo que provocó que la cantante terminara en el suelo.

La situación no pasó desapercibida para el Capi Pérez, quien decidió intervenir de inmediato. En el video difundido en redes sociales se observa cómo el conductor se acerca y, entre jaloneos, le pide a su compañera que detenga la acción.

“¡Suéltala!”, se escucha decir al Capi Pérez mientras intenta separar a Kristal Silva de Viviann Baeza. Después de la intervención, Viviann Baeza se puso de pie y explicó lo sucedido frente a cámaras. La cantante detalló que las cosquillas fueron intensas, lo que provocó su reacción durante la dinámica.

“Me hace muchas cosquillas, sentí horrible” Vivian Baeza

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¿Viviann Baeza ya ha tenido problemas con otros conductores? Esto paso con Kike Mayagoitia

Este episodio ocurre días después de que Viviann Baeza se viera involucrada en una polémica relacionada con su compañero Kike Mayagoitia, también integrante de Venga la alegría. Aquí en TVNotas te contamos que, la conductora señaló situaciones de incomodidad dentro del programa, al referirse a comentarios y burlas que, según explicó, se habrían dado en distintas dinámicas. En ese contexto, expresó:

“Creo que todos debemos respetarnos. Justo cuando vienen estas faltas de respeto, ya no está padre, se hace un ambiente tenso”. Viviann Baeza

También mencionó que estos momentos forman parte de la convivencia diaria entre el elenco: “Es normal que nos peleemos, pasamos muchas horas juntos diario, somos una familia”.

Uno de los momentos señalados ocurrió en una dinámica llamada “El desahogo”, donde, según se reportó, Kike Mayagoitia confrontó directamente a Viviann Baeza. En ese intercambio, él le habría dicho que en semanas recientes ella estaba “insoportable”, que ya no le hablaba y que no entendía qué ocurría entre ellos.

Ante esto, Viviann respondió que había situaciones detrás de cámaras que él conocía, pero que no podía hacer públicas. También mencionó detalles específicos del día a día, como molestias relacionadas con dinámicas internas, sin profundizar en ellas.

Sobre si existió una disculpa posterior, la conductora señaló:

“No, yo creo que en algún momento lo hará. Confío en que él es un caballero y, sobre todo, por el bien del programa”. Viviann Baeza

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Vivian Baeza / Redes sociales

¿Viviann Baeza se lleva mal con sus compañeros de Venga la alegría?

Sin embargo, en medio de ese contexto, el reciente momento con Kristal Silva no muestra indicios de conflicto fuera de la dinámica televisiva. De hecho, la propia Viviann Baeza ha señalado previamente que mantiene una buena relación con sus compañeros, incluyendo a la exreina de belleza.

El clip viral, por tanto, coincide temporalmente con la conversación pública sobre el ambiente dentro del programa, aunque corresponde a una escena ocurrida en un segmento de entretenimiento en vivo.

Mientras tanto, el matutino continúa generando interacción en redes sociales a partir de este tipo de momentos, que forman parte de su formato y de la dinámica entre sus conductores.

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