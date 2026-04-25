Fue reina del matutino Hoy y ahora reaparece en el programa rival Venga la alegría: ¡nadie lo vio venir!

Durante años fue uno de los rostros más fuertes y queridos de la televisión matutina, una figura clave que ayudó a construir la época dorada del programa Hoy. Su salida dejó un vacío imposible de ignorar y su ausencia siempre dio de qué hablar. Por eso, verla reaparecer ahora en Venga la alegría, el matutino rival, encendió las alarmas y desató sorpresa, nostalgia y especulación entre la audiencia.

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¿Quién es la conductora de Hoy que apareció en Venga la alegría y tomó a todos por sorpresa?

La sorpresa estalló a inicios de esta semana, cuando Laura Flores, apareció como invitada especial en Venga la alegría, el matutino de TV Azteca y competencia directa del histórico programa Hoy. La conductora participó en la sección “Gánale al Capi”, donde compartió foro con Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y el Capi Pérez, lo que de inmediato llamó la atención del público.

El revuelo no fue casualidad. Laura Flores fue durante años una de las conductoras más importantes del programa Hoy, donde vivió algunas de las etapas más recordadas del matutino y se ganó el cariño de la audiencia. Por eso, verla ahora en otro canal y en el programa rival generó sorpresa y comentarios.

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¿Laura Flores dejó la televisora del programa Hoy para siempre?

Aunque en redes ya se hablaba de traición y cambio de camiseta, la realidad es mucho más sencilla: Laura Flores no se va a Venga la alegría. Su aparición fue solo como invitada, sin contrato fijo ni planes de quedarse en TV Azteca.

Y es que, aunque desde hace años ya no forma parte del elenco estable del programa Hoy, Laura nunca se ha desvinculado del todo. De hecho, sigue siendo invitada frecuente y en el aniversario 25 del matutino de Televisa fue recordada como una de las conductoras más importantes de su historia.

Tras su visita dejo claro que con Hoy sigue todo bien. Más que mudarse de programa o hacer un cambio definitivo, Laura Flores anda a su ritmo y sin exclusividad. Eso sí, su visita al programa rival no pasó desapercibida y, como era de esperarse, dio muchísimo de qué hablar.

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¿Quién es Laura Flores y cómo fue su etapa en el programa Hoy?

Laura Flores es una actriz, conductora y cantante mexicana con más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión. Aunque inició su carrera en las telenovelas, para el público de las mañanas su nombre quedó fuertemente ligado al programa Hoy, donde se consolidó como uno de los rostros más importantes y queridos del formato.

Su paso por Hoy se dio en distintas etapas, principalmente durante los años noventa y principios de los dos mil. Aunque no permaneció de forma continua, regresó en varias temporadas, lo que la convirtió en un rostro recurrente y de peso en el matutino. Durante ese tiempo compartió pantalla con figuras clave como Galilea Montijo y Raúl “Negro” Araiza, formando parte de una etapa que muchos consideran como la época dorada del programa.

Además de su faceta como conductora, Laura Flores ha desarrollado una sólida carrera como actriz, participando en telenovelas como:



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