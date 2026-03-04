A Laura Flores la excluyeron de una premiación por culpa de su ex, Lalo Salazar, revelan: “Le dijeron ‘no’”

Si bien ya han pasado varios meses desde su ruptura, Laura Flores y Lalo Salazar siguen dando mucho de qué hablar. Y es que hace poco se reveló que, presuntamente, la actriz fue excluida de un evento importante por el periodista. ¿Él fue quien exigió que su ex no asistiera?

Laura Flores / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores y Lalo Salazar terminaron?

Laura Flores y Lalo Salazar tuvieron una relación breve, pero intensa. Duraron poco más de tres meses y, en junio de 2025, ella dio a conocer su ruptura mediante un comunicado. Aseguró que él fue quien decidió terminar el romance.

Debido a que no dio detalles en ese momento, hubo muchas especulaciones sobre el motivo de la separación. Una fuente anónima contó a TVNotas que Lalo se “asustó” ante la intensidad de Laura. Y es que, según lo que comentó, la actriz le propuso matrimonio.

Por su parte, la periodista Martha Figueroa informó que, presuntamente, tras una fuerte discusión, Flores habría perseguido a Salazar después de haber presentado una crisis de salud: “Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, de que se le puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó”, dijo.

Esto fue negado por la también cantante, quien comentó que Lalo se alejó de ella después de haber sufrido un ataque de hipoglucemia (enfermedad que provoca bajones repentinos de azúcar). Según su versión, el periodista la bloqueó.

Hace poco, Lalo Salazar fue cuestionado sobre el tema y, sin dar muchos detalles, sostuvo que la ruptura se dio de común acuerdo y le deseó todo lo mejor a su ex.

“No, para nada. Claro que sí, lo hablamos. Eso que dijeron es falso; lo hablamos los dos, estuvimos de acuerdo y se acabó”, indicó.

Laura Flores y Lalo Salazar / Redes sociales

¿A Laura Flores la vetaron de un evento por culpa de Lalo Salazar?

En la más reciente emisión de ‘Todo para la mujer’, se comentó que, durante el pasado fin de semana, se llevaron a cabo unas premiaciones en las que se iba a homenajear a Alejandra Ávalos. Esta última decidió invitar a Laura Flores, ya que, además de ser buenas amigas, darían una presentación juntas muy pronto y pensó que llevarla sería una buena forma de promocionar su proyecto.

Supuestamente, cuando Ávalos habló con los organizadores del evento para comentarles sobre la asistencia de su amiga, le dijeron que lo mejor era que la actriz no estuviera presente. Al pedir una explicación, le habrían dicho que Lalo estaba invitado y no querían que se suscitara una “situación incómoda”.

“Alejandra les avisa a los organizadores del evento: ‘Oye, voy a llevar a Laura’. Le dijeron: ‘No se puede’. (Alejandra) Dijo: ‘¿Por?’ (Le respondieron): ‘Está bien, te diremos la verdad, va a ir Lalo Salazar y no queremos problemas, que se enfrenten en la alfombra’. Los del evento hicieron una historia”. Todo para la mujer

Alejandra, de forma contundente, les dejó claro que llevaría a Laura, “sin importar lo que pasara”. Al ver la postura de la celebridad, los organizadores, presuntamente, contactaron a Laura para advertirle que, si se presentaba, le “cerrarían la puerta”.

“Alejandra, como es, dijo: ‘Yo la llevo y voy con ella, pase lo que pase’. Como ya vieron que estaba decidida, no le hablaron a Laura Flores para decirle: ‘¿Qué crees? No vayas ni llegues porque te vamos a cerrar la puerta. Laura le habla llorando a Alejandra y (esta última) dice: ‘No vamos ninguna de las dos’, y allí se quedó el homenaje plantado”, informaron.

¿Confirma que Laura Flores fue vetada de un evento por culpa de Lalo Salazar?

Tras dar la información sobre el presunto veto de Laura Flores, Alejandra Ávalos mandó el audio que la organizadora del evento le envió recientemente. En dicha grabación, esta última aseguraba que todo había sido un “malentendido” y responsabilizó a “gente externa”.

“Todo fue un malentendido, pero realmente todo fue un malentendido. Yo realmente soy promujer. Jamás ando haciéndole groserías a nadie. De hecho, creo que mi trayectoria con empresarios de más de 30 años me avala”, se escucha.

Hasta el momento, ni Laura Flores ni Lalo Salazar se han pronunciado ante toda esta situación. Se sabe que el periodista sí estuvo presente en el evento junto a su hija.

