¿René Franco y Alejandra Ávalos son novios? Se filtra video besándose: “Donde hubo fuego cenizas quedan”

Un inesperado beso encendió las redes sociales. El conductor René Franco compartió en su programa “La taquilla” un video en el que aparece dándose un beso en la boca con la actriz y cantante Alejandra Ávalos. El momento no tardó en generar especulaciones sobre un posible romance, pues ambos ya habían sido relacionados desde su participación en Big Brother VIP.

¿Qué dijo René Franco sobre su crush con Alejandra Ávalos desde Big Brother?

Durante la transmisión,René Franco explicó que la historia entre ellos no es nueva. “Tuvimos un crush en Big Brother 2005, un shippeo del que la gente habló mucho hace 21 años”, recordó entre risas.

El conductor contó que recientemente se reencontró con Alejandra para entrevistarla sobre un concierto homenaje a Juan Gabriel, pero lo que parecía una charla profesional terminó despertando viejas emociones.

“Alejandra y yo tuvimos un crush en Big Brother 2005, un shippeo del que la gente habló mucho hace 21 años. Entonces me encuentro a Alejandra Ávalos y la entrevisto con respecto a su concierto de Juan Gabriel, pero todo falló porque resulta que donde hubo fuego, cenizas quedan, amigo. Esperemos no se vuelva un escándalo”, comentó antes de mostrar el video.

¿Alejandra Ávalos y René Franco son pareja? Se filtran fotos de sus besos / Captura de pantalla

¿Cómo fue el beso entre René Franco y Alejandra Ávalos?

En las imágenes se ve a René Franco y Alejandra Ávalos muy sonrientes, cantando juntos el tema “Cómo te va mi amor”, popularizado por el grupo Pandora. En medio de la canción, él voltea a verla y le da un dos besos en ba boca. Ella, sorprendida pero divertida, responde: “¿Te quedaste con las ganas?”. A lo que él contesta: “Pero fuerte, ya diles la verdad que una vez nos besamos en un estacionamiento”.

Sin dudarlo, Ávalos confirmó entre risas: “Sí, una vez nos besamos”.

Las reacciones no se hicieron esperar. En distintos espacios de espectáculos,como “Todo para la mujer” periodistas y colaboradores comentaron el momento. Ernesto Buitrón expresó: “Estamos en shock por los videos del beso de René Franco y Alejandra Ávalos. Que nos lo aclaren. Es más, mi felicitación, que logró conquistarla porque ni José José…”. El comentario arrancó carcajadas en el foro.

Por su parte, Vicky López opinó: “Ellos estuvieron en Big Brother hace 20 años, igual ya se reencontraron. No es mala onda, los quiero a los dos, pero a estas alturas…”.

Sin embargo, otra colaboradora defendió el momento diciendo: “¿Ay qué tiene? Para el amor no hay edad”. Incluso Maxine Woodside intervino señalando: “Bueno, ahora será un amor más tranquilo”.

¿René Franco y Alejandra Ávalos son pareja?

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado formalmente que exista una relación sentimental. Si bien René Franco dejó entrever que los sentimientos podrían no estar del todo apagados.

Aunque en ningún momento aseguró que sean novios. Alejandra Ávalos, por su parte, tampoco ha hecho declaraciones oficiales más allá de lo mostrado en el video.

