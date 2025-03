René Franco llega al psiquiatra después de pleito con Andrea Rodríguez y Fernanda Ostos: “Fui cancelado”

En los últimos meses, René Franco ha estado envuelto en una gran cantidad de polémicas. Las más significativas han sido pleitos con mujeres del medio artístico.

La primera, con la productora Andrea Rodríguez, con quien tuvo una fuerte discusión por desacuerdos en La casa de los famosos México. La discusión al parecer llegó a los insultos. Posteriormente, con la actriz y cantante Fernanda Ostos, a quien corrió en vivo de su programa La taquilla, tras una serie de comentarios que fueron vistos por el público como humillantes y groseros.

René Franco estará en LCDLFM2

¿Por qué René Franco cerró su canal de YouTube?

El periodista recibió una gran cantidad de ofensas en redes sociales y anunció la decisión de cerrar su canal de YouTube La taquilla, con René Franco. No era rentable económicamente:

“Tiré la toalla, pero mis colaboradores no. El gran problema es que estaba poniéndole mucho dinero. Decidí no tener ningún inversionista, a pesar de que es un proyecto difícil de vender. Yo lo pagaba todo. Hubo un momento en que ya no podía seguir. Dije: ‘No puedo. Lo voy a cerrar’, pero se sumaron personas que dijeron que les gustaba el programa y me pusieron a chambear solo en eso. Ahora tengo mucha fe en que va a funcionar”.

A René Franco lo cancelaron en redes tras sus peleas con Andrea Rodríguez y Fernanda Ostos

René está consciente del daño que le causaron las polémicas que vivió: “El tema con Andrea Rodríguez y Fernanda Ostos me reveló algo. Se me olvidó lo que me enseñó mi mamá: Hay que ser amables con las mujeres. Pareciera ser que el mundo te obliga a competir. Nos pegamos unos contra otros. No hay que olvidar que, si una mujer es dura contigo, tú como hombre no tienes derecho a ser más duro con ella. Me di cuenta gracias a esas 2 experiencias. En las 2 discusiones mis formas no fueron las mejores. Lo mejor que puedo hacer es observar, detectar y corregir”.

“Fui cancelado, sobre todo por el discurso. Palabras como ‘machista’ y ‘misógino’, que se usan muy a la ligera, permean. Mi sensación es que hay que aprender a detectar a los verdaderos misóginos. Me pasa como a Jorge Salinas. Lo ha dicho: Cuando se pone un poco gritón y agresivo, es por miedo. A mí me han funado más de una vez, pero hay que entender que así es el mundo hoy. Tengo que ser más cuidadoso cuando estoy hablando y dirigiéndome a una mujer”. René Franco

Le preguntamos si ha ido a terapia para tratar este problema. Nos dijo: “Yo empecé a tomar terapia a los 32 años, y nunca la he dejado. En este momento tengo psiquiatra, terapeutas de emociones y de Gestalt y un asesor de meditación”.

Sobre si toma algún medicamento, nos comentó: “Ahorita no, pero el año antepasado estuve tomando un antidepresivo, precisamente por mi divorcio, que fue en 2022. Tuvo secuelas muy graves en mi psique. La gente no lo sabe, pero me fui a vivir a Guadalajara un año a transmitir allá. Me fui para otro lado en mi mente. Fue muy serio y difícil para mí retomar la alegría. Finalmente, aquí estoy”.

René Franco

¿Cuál es la relación de René Franco con el hijo de su exesposa?

Ya que nos habló de su divorcio, le preguntamos si aún sigue con su deseo de hacerse cargo del hijo de su exesposa, Patricia Trujillo, con quien estuvo casado de 2019 a 2022:

“Hace más de 2 años determiné que eso solo lo puede decidir legalmente su familia. Es su responsabilidad. Mi amor (por ese niño) permanece y permanecerá siempre, pero no con dolor. Hay que dejar que la vida maneje sus propios caminos. Lo voy a seguir amando toda la vida. Un papá no deja de ser papá porque las circunstancias no se lo permitan”, concluyó.

¿Cómo fue el enfrentamiento de René Franco con Andrea Rodríguez?

René y Andrea fungieron como panelistas de la segunda temporada de La casa de los famosos México. Trascendió que en una ocasión se caldearon tanto los ánimos que tuvieron una fuerte discusión fuera del aire. Tras esto, él comenzó a criticarla públicamente en diversas entrevistas. Atacó su labor como productora del programa Hoy.

IG: @andy___rodriguez

¿Qué pasó entre René Franco con Fernanda Ostos?

Corrió y ofendió en plena transmisión en vivo de La taquilla a su colaboradora, la actriz y cantante Fernanda Ostos. La regañó por aplicarse labial frente a las cámaras y le hizo observaciones sobre su postura y la forma en que se sentaba en el set. El público lo consideró humillante. La expulsó de la transmisión de una manera totalmente autoritaria.