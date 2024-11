Fernanda Ostos exhibe a René Franco y destapa inquietantes momentos que vivió él con su exesposa

El pasado 7 de noviembre, René Franco (59 años) protagonizó un gran escándalo en el programa de YouTube La taquilla. Esto, debido a que corrió de la transmisión a Fernanda Ostos por ponerse brillo labial. Sus comentarios fueron vistos por el público como “humillantes y groseros”.

Hablamos con Fernanda, tras el encontronazo con René Franco en ‘La taquilla’ y nos platica:

“No soy una mujer de escándalos. Antes de entrar al aire no había notado raro a René. Sin embargo, desde días atrás ya me sentía muy incómoda. Pensaba: ‘Creo que ya no seguiré trabajando con él, pero quiero conservar su amistad”. Según yo, éramos amigos. Ya me di cuenta de que no es así”. Fernanda Ostos

“Recibí varios desplantes que no me gustaron. Por ejemplo, un día me dijo: ‘Tú no eres reportera. Ni siquiera hagas el intento’. Me sacó mucho de onda. Jamás he querido ser reportera. Es una profesión respetable y difícil. No me dijo cosas ofensivas. Sin embargo, tenía modos muy despreciativos... Sé que René es así, pero eso no quiere decir que la gente lo tiene que aguantar. Por eso decidí tomar mi distancia en el programa y no salir tantas veces seguidas. Y eso que tenía poco de haberme integrado (solo estuvo en 6 emisones). Justo para evitar lo que sucedió ese día”.

Respecto al encontronazo con René Franco en vivo en ‘La taquilla’, Fernanda Ostos nos dijo:

“No entiendo por qué René me criticó tanto por pintarme los labios, si él a veces entraba al aire comiendo gomitas. El video que subí a mi cuenta de X es muy cortito. El regaño duró como cinco minutos”. Fernanda Ostos

René Franco y Fernanda Ostos en ‘La taquilla’ / Autor desconocido

Fernanda Ostos revela datos inquietantes de la relación de René Franco con su exesposa y otras mujeres

Ostos nos compartió detalles de la forma en que se ha relacionado René Franco con otras mujeres:

“No sé si sea machista. No he convivido con él tanto como otras mujeres. Lo que les puedo decir es que trató mal a Inés Moreno, Sandra Corcuera y otras chicas que no son tan conocidas”.

“Hasta su exesposa me contactó. Me dijo que no la trató bien y me aseguró: ‘Sé lo que pasas. Eso es lo que yo viví tres años. Fue un infierno. Dudaba de la realidad’. Todas ellas me contactaron. No soy la única”. Fernanda Ostos

Recalcó que no hay que escudarse en el humor negro para tener conductas como la que tuvo René Franco en ‘La taquilla’ con ella. Además nos dijo lo que piensa que hay detrás del comportamiento del conductor:



“No hay que escudarse en el humor negro para denostar a una persona y menos si tienes mayor jerarquía. A eso se le llama bullying y acoso laboral. Puede ser una conducta pasivo-agresiva. No lo sé. Él y yo nos llevábamos pesado, pero como amigos. En el trabajo no es lo mismo. No estamos en igualdad de circunstancias. Tanto, que me sacó del programa”.

“René es un hombre inseguro. Las personas prepotentes como él necesitan pisotear a los demás para sentirse mejores. Se sienten chiquitos. Necesita humillar a otros para sentirse importante... Definitivamente, la amistad que teníamos se fracturó. Si no me quiere pedir disculpas, es su decisión”. Fernanda Ostos

René Franco en chismorreo con Esteban Macías / Autor desconocido

Finalmente Fernanda lo invito a reflexionar y acerca de una posible demanda contra René nos dijo:

“No sé si lo demandaré, ¿Qué ganaría? No en cuanto a dinero, sino al costo-beneficio. A menos que sea una demanda colectiva. Ahí sí lo pensaría”, concluyó.

El encontronazo entre René Franco y Fernanda Ostos en pleno porgrama en vivo de ‘La taquilla’

En el video que circula en redes, se ve a Fernanda aplicándose brillo labial. René, al verla, la ‘regaña’ y argumenta: “Lo maravilloso de esto es que la Ostos puede maquillarse. Le vale gorro verse horrible. No importa. Además, sentarse sobre el micrófono y echarlo a perder...”.



El ‘pequeño regaño’ por su acción, terminó en humillación y acoso laboral.



René le comentó a la conductora ‘Rulos’: “Tal vez tú puedas ayudar a tu nueva amiga (Ostos) a que no comience a hablar encima de los demás, porque no se le oye nada a ella ni a los demás”.



Fernanda Ostos y René Franco pleito en la taquilla / Autor desconocido

Debido a su molestia, René decidió sacar a Fernanda del programa en vivo: “Quiten a Ostos del aire por favor. Nos vemos Ostos. Gracias (manda beso). Te pago este (programa)”.



‘Rulos’ fue empática con Fernanda al decirle a Franco que había sido muy grosero con ella. El programa continuó con ellos dos. Fernanda solo trabajó en La taquilla en 6 emisiones.

Así fue cómo René Franco se fue contra René Franco en vivo: