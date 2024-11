René Franco regaña y corre en vivo a Fernanda Ostos y causa polémica

René Franco está nuevamente en el ojo del huracán tras un incidente ocurrido durante la transmisión de ‘La taquilla’ el jueves 7 de noviembre, en el que protagonizó un comportamiento cuestionable hacia su colaboradora Fernanda Ostos. Lo que comenzó como una ligera corrección en vivo, terminó como un hostigamiento y humillación por parte del periodista a su colaboradora, a quien terminó por sacar del programa en vivo.

Hace un mes, el dueño del Canal 66 de Baja California, Arnoldo Cabada, despidió en vivo al periodista Gustavo Macalpin durante la transmisión del programa Ciudadano 2.0. Luego de que su despido al aire se volviera viral, Cabada aceptó que no la había manejado de la mejor manera. Incluso, Macalpin visitó TV Azteca y Jorge Garralda dijo:

“Es al primero al que veo que corren al aire. Ojalá y no se les haga una moda pronto”. A lo que Macalpin, con humor, respondió: “Y ojalá que no me vuelva a pasar, ¿no?”.

Mira: Gustavo Macalpin tras ser despedido al aire, es captado en TV Azteca; exjefe le ofrece disculpa pública

Ahora, el periodista René Franco parece unirse a ese “club” infame de los jefes que despiden a sus colaboradores al aire. Aquí te contamos.

Todo comenzó cuando Fernanda Ostos, cantante y actriz, apareció en cámara aplicándose brillo labial antes de comenzar el programa. René Franco, al notar el gesto, la regañó en tono severo, argumentando que no se veía bien a cuadro estar maquillándose y que debía ser más consciente del público que los veía. Aunque la corrección inicial pudo haber parecido razonable para algunos, la situación rápidamente se descontroló y Fernanda terminó acusándolo de maltrato.

Puedes ver: René Franco ¿agresivo con Adrián Marcelo en entrevista? El periodista responde a las críticas

René Franco y Fernanda Ostos protagonizaron pleito en el programa del comunicador / YouTube

¿Qué pasó con Fernanda Ostos y René Franco en ‘La taquilla’?

Lo que parecía ser un regaño “profesional” se tornó incómodamente personal. René Franco, lejos de detenerse, comenzó a hacer comentarios cada vez más ofensivos sobre la apariencia de Fernanda. “Lo maravilloso de que esto sea un pódcast es que la Ostos puede maquillarse. Le vale gorro verse horrible. No importa, y además sentar las nalgas sobre el micrófono y echarlo a perder...”, dijo en tono despectivo. Estos comentarios molestaron visiblemente a la colaboradora, quien intentó defenderse, pero Franco continuó con sus críticas.

La situación escaló aún más cuando el periodista empezó a corregir su postura constantemente, hablando de manera condescendiente y comparando a Ostos con otras conductoras a quienes, según él, había “enseñado a sentarse correctamente”.

Lo peor momento del altercado llegó cuando, después de varios minutos de correcciones y un ambiente que se volvió cada vez más tenso, René Franco criticó a Fernanda por hablar “encima de los demás”, y le pidió a la otra colaboradora del programa, Cristi Escobar, que le enseñara a comportarse frente a la cámara.

Mira: René Franco se vuelve a lanzar contra Gala Montes; le manda contundente mensaje: “No la pienso obedecer”

Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo…



Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de… pic.twitter.com/fDNBsyyKWa — Fernanda Ostos (@fernandaostos) November 8, 2024

Ante el constante hostigamiento, Ostos, ya cansada del comportamiento de René Franco, respondió de forma desafiante: “No va a pasar. Lo voy a seguir haciendo”, lo que provocó la furia de Franco. En ese momento, el periodista ordenó a su producción que sacara a Fernanda Ostos del aire: “Quiten a Fernanda Ostos del aire. Voy solo con ‘la Rulos’. Nos vemos Ostos, gracias”.

Visiblemente molesta y con cara de incredulidad, Fernanda comenzó a quitarse los audífonos y el micrófono, mientras le lanzaba un insulto a René Franco, quien continuó con el programa sin inmutarse. “Nadie te aguanta. Chin... tu madre”, fueron las palabras con las que Fernanda salió del aire furiosa.

La situación quedó aún más tensa cuando ‘la Rulos’ cuestionó la actitud grosera de Franco y le recordó lo injusto que había sido con Fernanda.

Fernanda Ostos explota contra René Franco

Después del incidente, Fernanda Ostos recurrió a su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos. En su transmisión en vivo, la actriz explicó que la actitud de René Franco comenzó a ser problemática cuando ella leyó un comentario del público quejándose de que el periodista constantemente hablaba de su participación en ‘Big brother’.

Según Ostos, el conductor “está mal de la cabeza”: “Claro que me enojó, claro que me molestó y me sacó mucho de onda porque yo pensaba que tenía una amistad con él pero está loco. Está mal de la cabeza”.

También le acusó de hacer comentarios inapropiados, como sugerirle que moviera “sus nalguitas” para quedar bien en cámara. “Empieza a ser un poco ofensivo cuando me dice ‘mueve tus nalguitas’. En este discurso de ‘te lo digo por tu bien y no lo tomes personal’ no deben ser usadas para ofender a una persona. No pueden ser usadas para ser déspota y escudarme. No, no, aquí hay límites. Es que no, claro que voy a salir a decir qué es lo que pasó".

Checa: René Franco explota contra Nacho Lozano por sustituir a Ciro Gómez Leyva en noticiero de Imagen TV

El periodista fue criticado por su comportamiento / Twitter: @LaCasaFamosmx

Ante lo ocurrido, Fernanda Ostos dejó claro que no regresará al programa, asegurando que no está dispuesta a soportar más actitudes como las que vivió ese día. Aunque René Franco aseguró que la puerta de su programa sigue abierta para ella, la actriz y cantante reiteró en su transmisión que no tiene intención de volver, ya que considera que lo ocurrido fue una falta de respeto que no puede pasarse por alto.

Por último, se defendió de quienes la culpan de lo ocurrido por haber accedido a colaborar con él debido a que René es conocido por ser prepotente y déspota con sus colaboradores: “Nunca voy a culpar a la persona que es ofendida”.

El pleito desató una fuerte polémica en redes sociales, donde muchos internautas han respaldado a Fernanda Ostos, mientras que otros defienden la postura de René Franco.