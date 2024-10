René Franco ¿agresivo con Adrián Marcelo en entrevista? El periodista responde a las críticas

El jueves 17 de octubre, René Franco finalmente publicó la esperada entrevista que realizó a Adrián Marcelo, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’.

La charla, grabada el pasado 7 de octubre en Los Ángeles, generó gran expectativa entre los seguidores de ambos y no estuvo libre de polémica. A pesar de que muchos estaban ansiosos por ver la entrevista, la tardanza en su publicación despertó dudas entre los fans. Ante esto, René Franco utilizó su cuenta de Instagram para tranquilizarlos y el 14 de octubre, compartió fragmentos de la conversación y aseguró que la versión completa llegaría pronto.

Adrián Marcelo revela que la entrevista no fue lo que esperaba

Antes de que la entrevista fuera lanzada, Adrián Marcelo ya había comentado que la experiencia no fue del todo positiva. Durante una conversación en el canal de YouTube ‘Conversaciones’, conducido por Fernando Suárez Serna, Marcelo insinuó que el tono de la entrevista con Franco no fluyó como él esperaba. Mientras Adrián está acostumbrado a la espontaneidad de las redes sociales, René intentó imponer un formato más tradicional y televisivo.

“Parecía un intento para convencerme de que estoy hecho para la tele, porque así no es la tele”, comentó Marcelo, añadiendo que sentía que René Franco lo intentaba “bullear”. “No me vas a decir cómo hacer internet, al menos a mí, y televisión... cuando vengo de ser el participante mejor pagado de un reality, no un panelista si supieras mucho de tele, tal vez el que estaría dentro serías tú y no yo”, afirmó con tono crítico hacia René.

La entrevista de René Franco a Adrián Marcelo: críticas y reacciones

El encuentro, que duró alrededor de dos horas y fue transmitido en el canal de YouTube ‘La taquilla’, no estuvo exento de controversia.

Numerosos espectadores señalaron que René interrumpía constantemente a Adrián Marcelo y que, en lugar de centrarse en las preguntas, desvió la conversación para debatir sobre la televisión abierta, insistiendo en que Marcelo carecía de experiencia en ese ámbito.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios describieron la entrevista como “agresiva” y señalaron el “ego” de Franco durante la charla. “Eso no fue una entrevista, no lo dejabas hablar y para colmo empezaste a hablar de ti”, escribió un internauta. Otros comentarios incluyeron frases como “te pasaste buscando ser el protagonista” y “estuviste insoportable, con tu ego inflado”.

René Franco responde a las críticas en redes

Ante la ola de comentarios negativos, René Franco no tardó en responder a las críticas. En un mensaje compartido en redes sociales, Franco pareció tomar la situación con humor:

“Listo. Ahora me sentaré a escuchar la lluvia de popó que caerá sobre mi techo todo el fin de semana. Gracias @adrianm10 por echar coto con este, tu seguro servifiesta, enviado narcisista de otra generación”. Rene Franco

Además, René Franco dijo: “Me abandona el fandom de Adrián Marcelo”.

Posteriormente, cuando una seguidora le señaló que no dejaba hablar a los entrevistados, Franco admitió:

“Es un problema que tengo, personalidad narcisista empática. Por lo demás, el tema central de la entrevista no soy yo: es el fenómeno del YouTuber que rompió la tele porque la ama pero le da miedo tenerla. MI entrevista. Tan tan”.

