Gustavo Macalpin tras ser despedido al aire, es captado en TV Azteca; exjefe le ofrece disculpa pública

La inesperada y viral historia de Gustavo Macalpin, el periodista de Mexicali despedido en vivo durante la transmisión de su programa ‘Ciudadano 2.0’ en el Canal 66 de Baja California, sigue dando de qué hablar.

Después del abrupto despido en pleno aire, que sorprendió tanto a su audiencia como al propio periodista, Macalpin decidió viajar a la Ciudad de México con el fin de encontrar nuevas oportunidades laborales, mismas que aparecieron luego de que el video de su despido se hiciera viral.

Aunque el comunicador no dio mayores detalles sobre las ofertas que estaba recibiendo, a través de sus redes sociales confirmó su llegada a CDMX y se reveló que Macalpin estuvo visitando las instalaciones de TV Azteca.

El encuentro de Macalpin con Jorge Garralda en TV Azteca

La primera pista sobre el futuro laboral de Macalpin la dio Jorge Garralda, director general y conductor del programa ‘A quien corresponda’ de TV Azteca. Garralda compartió en sus redes sociales un breve video donde se muestra junto a Macalpin en los pasillos de la televisora.

En el video, Garralda hace un comentario sobre la situación de Macalpin:

“Es al primero al que veo que corren al aire. Ojalá y no se les haga una moda pronto”. A lo que Macalpin, con humor, respondió: “Y ojalá que no me vuelva a pasar, ¿no?”.

El director de TV Azteca también aprovechó para bromear sobre la situación, mencionando: “¿Qué haces en Azteca? No me expliques, déjalo ahí. No te vayan a querer correr... tu contrato ya debe valer una lana”.

Jorge Garralda y Gustavo Macalpin en TV Azteca / Twitter

Arnoldo Cabada, director de Canal 66, habla sobre el despido de Macalpin

A días del momento viral, el director de Canal 66, Arnoldo Cabada, quien apareció abruptamente al aire para despedir al periodista se pronunció públicamente al respecto.

Cabada reconoció que la forma como gestionó la situación no fue la más adecuada y explicó que, aunque debió haber manejado el despido de manera más privada, su decisión de hacerlo en público se debió a una creciente preocupación por la falta de comunicación con Macalpin, quien, según él, dejó de contestarle y empezó a mostrar un desinterés por el programa, pidiendo que solo se transmitiera una vez a la semana.

“Lo pude haber hecho en privado y naturalmente es más sencillo, pero le agradecí profundamente por sus seis años y medio de trabajo, y claro que le dije que era su último día”, comentó.

Dueño del canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada, dio su postura sobre el despido de Gustavo Macalpin

Además, ofreció una disculpa pública por la forma en la que manejó la situación, y no descartó la posibilidad de que Macalpin regrese a trabajar con ellos en el futuro. “Una sincera disculpa a nuestro auditorio y al conductor del programa por la forma poco sensible de abordar un tema que debió ser en privado… yo estoy abierto a cualquier posibilidad”, añadió.

¿Qué sigue para Gustavo Macalpin tras ser despedido al aire?

Mientras el Canal 66 busca seguir adelante con su programación y mantener una línea de honestidad con el público al enfrentar este tipo de polémicas. Gustavo Macalpin evalúa las diversas ofertas de trabajo que ha recibido en la Ciudad de México.

Aunque aún no se sabe si su futuro será en TV Azteca, lo cierto es que el periodista tiene claro que su carrera no termina con este inesperado despido.

Lo que parecía ser un adiós abrupto para Macalpin, ahora podría convertirse en el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Entre bromas, el conductor publicó una imagen en la que escribió:

“Pensé que me iban a ofrecer un noticiero... pero el tío Richie me ofreció un lugar en ‘Ventaneando'. Gustavo Macalpin

Sin duda, por los emojis con los que acompañó el tweet, esto sería una broma. Sin embargo, es un hecho que estuvo en TV Azteca.

