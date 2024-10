Director del canal que despidió a conductor en vivo rompe el silencio sobre las razones; ¿se avecina demanda?

El despido en vivo de Gustavo Macalpin de su programa ‘Ciudadano 2.0’ por parte de Luis Arnoldo Cabada, dueño de Canal 66 de Mexicali, se volvió viral en redes sociales.

El inesperado despido del conductor al aire hizo que los internautas pidieran una explicación de lo sucedido y el propio conductor salió a dar un mensaje horas después.

“Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo Macalpin, o sea yo, se convirtió en tendencia luego de ser despedido de su programa... completamente en vivo por el dueño de la televisora. Estoy seguro que no fue porque yo hiciera un mal trabajo. Siempre he sido el más dedicado”, comenzó.

Según Macalpin lo que le hicieron fue una “bajeza” luego de haber trabajado para la televisora durante muchos años. “Sé que estuvo mal lo que hicieron. Fue una grosería, una bajeza que nunca había vivido, pero, aun así, creo que uno debe mostrar ciertos valores y estoy profundamente agradecido. Ese trabajo me ayudó a crecer”, añadió.

Mira: Despiden a famoso conductor en plena transmisión en vivo y rompe el silencio: “Fue una grosería, una bajeza”

El director de Canal 66 habla del abrupto despido al aire de Gustavo Macalpin: “Fue un grave error”

Francisco Javier García, director del canal, no dudó en calificar la forma en que se manejó la situación como un “grave error”. Según García, el despido fue hecho de manera abrupta y sin el debido tacto, un acto que sorprendió no solo al propio Macalpin, sino a todo el equipo de trabajo de Canal 66.

“Aquí jamás nos hemos callado un tema incómodo. Fue muy incómodo de ver”, comenzó.

El director dijo que no estaba presente en ese momento porque estaba en un evento con su esposa, donde inevitablemente le llegó el video viral del despido del conductor: “Estaba ahí a media comida cuando empecé a ver todo y claro, el malestar empezó a sentirse principalmente y lo quiero dejar muy en claro, porque no compartimos en lo absoluto la forma de actuar. Es un grave error el que cometió el dueño de esta empresa. Se lo dije en persona ya, pero también lo quiero decir aquí porque es la verdad. Se equivocó terriblemente en la forma”.

Francisco también indicó que Gustavo estaba extrañado por lo que pasó y llegó a comentar detrás de cámaras que “se merecía” el despido, así que el director continuó: “No, Gustavo Macalpin, no te merecías la forma en la que se te dijo esa noticia. No era cualquier tema y definitivamente no te lo merecías”.

#Mexicali

Se pronunció el director de noticieros del canal 66, Francisco Javier García y señaló que el despido de Gustavo Macalpin no fue por su contenido sino por una serie de inconvenientes acumulados, así como hizo un llamado al Dueño del canal, Luis Arnoldo Cabada a ofrecer… pic.twitter.com/uj1COBLoKY — Berenice (@BereniceDiazG) October 9, 2024

Resaltó que admira el trabajo de Gustavo a quien conoció en Televisa, mencionando que el humor negro y la sátira política no es fácil de realizar. Sin embargo, aclaró que su despido no tuvo que ver con ese tema sino más bien por inconvenientes acumulados.

Francisco Javier García fue claro al señalar que la falta de comunicación entre Macalpin y Cabada fue un factor determinante en este desafortunado desenlace. Según el conductor, Gustavo se había ido distanciando progresivamente de todos dentro del canal, lo que provocó que la relación entre él y el dueño de Canal 66 estuviera rota desde hacía tiempo. Este aislamiento, según García, fue lo que originó el incómodo momento durante la transmisión en vivo, donde se evidenció la falta de comunicación entre ambos.

“A cuadro vimos la diferencia de dos personas, dos sujetos que hace mucho tiempo perdieron la comunicación por mensaje, por llamada, por WhatsApp. Gustavo empezó a aislarse en muchos aspectos, incluso conmigo. Es un amigo que se perdió hace mucho en el sentido de que se aisló y tiene todo el derecho de hacerlo. No se puede obligar a nadie a que sea familia pero esta es una empresa como cualquier otra que tiene sus reuniones (y demás departamentos) y Gustavo se fue aislando de todas esas áreas. Sin embargo, eso no justifica lo que haya podido vivir lo que todos vimos. Fue incómodo para todos”, resaltó.

Incluso dijo que el dueño de la televisora no solo se equivocó sino que Gustavo merecía una disculpa pública de su parte.

Luego de desearle lo mejor tras su salida del canal, García le dejó a Gustavo un mensaje: “Trata de no pelearte con todos. No puedes ser monedita de oro pero no puedes llevarte mal con todos. No puedes aislarte y dejarle de hablar a todos”.

Checa: ¿Problemas con Beba Montes? Agencia que la contrató lanza mensaje misterioso y ella los deja de seguir

Gustavo Macalpin fue despedido al aire / Captura de pantalla

“No te merecías que te informaran de esa manera algo que quizá ya sabías hace mucho tiempo, porque hay antecedentes y los conocías. Hay antecedentes de tu producción y la manera en la que venías desarrollando tus contenidos que no tienen que ver con la libertad de expresión”, agregó.

El director dejó claro que el canal continuará hablando de “lo incómodo” porque no quieren dejar abierta la especulación al respecto y por eso quiso referirse al despido que Gustavo y no hacer como si no hubiera pasado nada.

Guillermo Pous, ‘el abogado de las estrellas’, ofrece defensa legal a Gustavo Macalpin tras su despido en vivo

Tras este inesperado y viral momento del despido del conductor que dejó a todos sorprendidos, el reconocido abogado de celebridades, Guillermo Pous, le ofreció su ayuda legal a Gustavo Macalpi, si desea emprender acciones legales contra el canal por lo sucedido.

Guillermo Pous, conocido como ‘El abogado de las estrellas’, por representar a famosos como Juan Gabriel, Joan Sebastian y otros, mostró su apoyo a Macalpin a través de sus redes sociales. El abogado no dudó en poner a disposición su equipo legal y anunciar que tiene listo un documento que podría ser firmado de inmediato si Macalpin decide demandar al canal.

A través de su cuenta de Twitter, Guillermo Pous compartió la noticia de la demanda que tiene preparada para que el conductor proceda legalmente, la cual incluye dos importantes acciones legales: una demanda laboral por despido injustificado y una demanda civil por daño moral.

“Por favor avisen a @GustavoMacalpin que la demanda laboral por despido injustificado y la civil por daño moral están listas para firmarse, la prueba más importante ya la tenemos”, escribió Pous en su publicación.

No te pierdas: Belinda estrena canción ¿apoya a Cazzu y le tira a Nodal?: “No llores bebé, olvídate de él”

Por favor avisen a @GustavoMacalpin que la demanda laboral por despido injustificado y la civil por daño moral están listas para firmarse, la prueba más importante ya la tenemos. pic.twitter.com/gRJluyR1aJ — Guillermo Pous Fdz. (@guillermopous) October 9, 2024



Al momento, el conductor Gustavo Macalpin no se ha pronunciado acerca de las declaraciones del director del canal ni las del abogado Pous.