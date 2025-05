Laura Flores defiende a Pablo Montero ante acusaciones falsas de violencia: “No te vas a salir con la tuya”

En días recientes, la influencer Elda María, ex de Rafa Mercadante, acusó a Pablo Montero de haberla agredido físicamente y poco después se retractó de sus acusaciones. Semanas atrás, ella había afirmado que él la agredió tras negarse a participar en un encuentro íntimo con él y otra persona.

Pablo Montero / Redes sociales

¿Qué dijo Elda María sobre la presunta agresión de Pablo Montero?

La influencer compartió que vivió un encuentro muy incómodo con el cantante, por lo que se presentó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar al cantante. Elda compartió presuntos detalles de la noche en que habría sido agredida por el cantante. La joven acusó a Pablo Montero de haberla agredido tras negarse a tener intimidad con él. También lo acusó de no querer pagar la cuenta de un restaurante y encajársela a ella.

“Fuimos a Rosa Negra y empezó a pedir su ceviche que le encanta. Y una mezcalita porque le encanta el mezcal y yo un tequilita y va, ya, la cuenta. Él se fue al baño y yo dije: ‘este güey, seguramente ya no va a pagar’. Y me dijo el mesero: ‘Ay, ya no va a pagar este Pablo’”, relató para ‘Venga la alegría’.

“Regresa y me dijo: ‘¿Ya está pagada la cuenta?’. Y le dije: ‘No, págala tú’. Pasó dos veces la tarjeta, que se la habían bloqueado y yo pagué. O sea, no pagó. No le gusta pagar. Le encanta que todo le pague”, añadió.

Elda María y Pablo Montero / Redes sociales

¿Cómo se arrepintió Elda María de acusaciones contra Pablo Montero?

A través de sus redes sociales, la influencer publicó un mensaje donde se disculpa por sus declaraciones negativas, atribuyéndolas a sus emociones. “En realidad, cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo”, agregó.

“Hola, quiero expresar lo que en este momento siento de todo lo ocurrido y lo que se ha dicho sobre mí y sobre Pablo Montero. En realidad, cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo”, escribió en una historia de sus redes sociales.

Elda María se disculpa con Pablo Montero / Redes sociales

¿Qué dijo Laura Flores sobre la falsa acusación de Elda María contra Pablo Montero?

La actriz Laura Flores, que actualmente promociona su show musical, fue cuestionada sobre el tema, al ser una de las amigas más cercanas de Pablo Montero. Aunque dijo no tener conocimiento del asunto, Flores, de inmediato se puso de lado de Montero y lamentó que haya sido involucrado en un tema tan delicado.

“No sabía lo de Pablito. Lo siento mucho, pero cualquier acusación que sea falsa es pésima. Estás atentado contra la integridad de una persona. Siempre te va a salir el tiro por la culata, al final, aunque tengas algo muy planificado. Si algo no cuadra, no te vas a salir con la tuya”, afirmó.

Sobre la joven influencer, Laura tiene claro que habrá consecuencias para ella, pues asegura que incurrió en un delito y pidió que no se juzgue a la lucha contra la violencia de género por casos aislados en donde resulta ser una farsa.

“No pues pobrecita. A ver cómo le va, aunque haya pedido perdón, porque eso sí es un delito. Ella cometió un error. esta campaña contra la violencia de la mujer debiera ser aislada de estos casos”, dijo.

Aunque algunos internautas creen que se pudo haber llegado a un acuerdo económico para que Elda retirara la acusación, hasta el momento, Pablo Montero se limitó a decir que no caería en ‘jueguitos’ y calificó las acusaciones como una ‘farsa’. “A veces me da risa. Haría mal si respondiera a eso”, dijo semanas atrás al ser cuestionado por las primeras acusaciones.