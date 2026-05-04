Kristal Silva ¡se confiesa!: “Amigos tengo muy pocos en Venga la alegría”, ¿hay problemas?

Hace unas semanas, Viviann Baeza exhibió el mal comportamiento de Kike Mayagoitia en Venga la alegría. Declaró a TVNotas que el conductor se burlaba de ella en el programa. Ahora, otra de las integrantes de la emisión, Kristal Silva, nos revela que estos ya se reconciliaron. Te contamos todos los detalles en este martes de TVNotas.

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Kristal Silva habla de su relación con compañeros de Venga la alegría y admite que tiene pocos amigos en el foro. / Redes sociales

¿Qué dijo Kristal Silva del pleito entre Viviann Baeza y Kike Mayagoitia?

Kristal Silva reveló que el problema entre los conductores ya estaría resuelto: “Yo respeto mucho lo que Viviann opinó en su momento y la postura de Kike, pero hasta la fecha, por lo que yo he visto y vivido, ya están como si nada hubiera pasado. Incluso Luz Elena (ya también está muy bien) con Kike”.

“Fue un momento que uno (desde afuera) lo vivió muy divertido, porque es muy normal que tengamos ese tipo de rencillas en el programa. Difícil sería si todos los días estuviéramos en un problema y nos tuviéramos que ver, pero la verdad es que no es así. A cuadro se ven y trabajan de manera profesional. No son los mejores amigos pero están trabajando. Eso es lo más sano para todos”, comentó Silva.

Defiende a Kike. “Lo aprecio mucho, lo respeto. Es el guapo que necesitábamos en el programa. Siempre le ando tocando los músculos, a ver si son reales… y sí son”.

La conductora y cantante aseguró que el juego de adivinar títulos, Sin palabras, ha sido el responsable de todas estas rencillas. “Esos problemas que podemos tener todos, y me incluyo, son parte de la rutina y del día a día, porque nos vemos más de lo que vemos a la familia. Yo veo más tiempo a mis compañeros que a mi esposo. Entonces, evidentemente va a haber diferencias”.

“Sin palabras es un juego del demonio, y como somos muy competitivos, le echamos mucha pasión. Uno debería decir: ‘Es un juego y ya’, pero la neta no podemos. Nos entregamos al 100%. Siempre hay ese momento donde defendemos nuestro punto”, comentó Kristal Silva.

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Kike Mayagoitia y Viviann Baeza enfrentaron una polémica.

¿Quiénes son los amigos de Kristal Silva en Venga la alegría?

La conductora Kristal Silva es auténtica y, aunque cuenta que hay buen ambiente, admite: “Yo no soy la mejor amiga de muchos de ellos. Creo que es normal. Hay relaciones que se quedan solo en el trabajo, que son grandes compañeros, pero amigos tengo muy pocos en Venga la alegría, eso es una realidad”.

Y se atrevió a decirnos a quiénes sí considera sus amigos reales: “De corazón creo que los años hablan y, sin duda, ‘el Capi’ Pérez, que me ha abierto las puertas de su casa, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares, con quienes ya tengo años de amistad. Ya voy para 8 años ahí. Y a Viviann Baeza ya me la he llevado a carnes asadas a mi casa. Ya hay una convivencia más cercana que ser solo compañeros”.

Admitió que, aunque ahora es su amigo, hubo alguien que le costó trabajo: “A Ricardo Casares (que es conocido por su fuerte carácter), al principio, y él lo sabe, pero ahorita lo amo con todo el corazón”.

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‘El Capi’ Pérez, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares, amigos de Kristal Silva. / Francisco Mancera/Archivo TVNotas

¿Kristal Silva participará en la cobertura del Mundial 2026?

Finalmente Kristal Silva nos habló de su participación en el show musical Reinas de corazones. “Ha sido todo un éxito el concepto. Ahora grabamos una canción para el Mundial. No podíamos quedarnos afuera de la fiebre futbolística. Últimamente no he podido estar en los espectáculos, pero me invitaron a ser parte de este tema, y no podía decir que no”.

“El tema ‘El sueño de todos’ ya se encuentra en todas las plataformas. Te pone la piel chinita. Mezcla lo moderno de la música de ahora, pero con un toque de mariachi, tradicional”, comentó la conductora.

Por último, nos dijo que, a pesar de que estará por 42 días en la cobertura mundialista de TV Azteca, no dejará el matutino. “Venga la alegría no me suelta, y yo tampoco. Ahí estaré todas las mañanas por 4 horas. Si ya en algún momento lo hice en La granja VIP, lo puedo hacer ahora. Trabajaré día y noche, eso me entusiasma”, puntualizó la conductora de Venga la alegría.

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Aunque ya no ha podido estar en los shows, Kristal Silva hace unos días grabó el video musical con las integrantes del concepto, entre las que se encuentran Jimena Gállego y Sandra Itzel. / Francisco Mancera/Archivo TVNotas

¿Quién es Kristal Silva?

Kristal Silva es presentadora, cantante, modelo

Ganó los certámenes Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016.

La hemos visto como conductora en programas como Venga la alegría (2018-actualmente), Mexicana Universal (2018-2019) y La granja VIP (2025), entre otros.

También fue participante de Survivor México (2021).

Pertenece al grupo Reinas de corazones desde 2023.

Cuenta con 1.9 millones de seguidores en Instagram y 1.2 millones en TikTok.

Será parte del equipo de conductoras que cubrirán el Mundial con TVAzteca.

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