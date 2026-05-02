Exconductora de Con sello de mujer reaparece, ¿qué ha hecho en estos años? Así luce ahora | FOTO

Una famosa exconductora del programa Con sello de mujer, de TV Azteca, reapareció en redes sociales y sorprendió a sus fans, ¿de quién se trata y que ha hecho en estos años? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué exconductora de Con sello de mujer reapareció?

Se trata de Maggie Hegyi es una presentadora que alcanzó proyección en la televisión al integrarse como parte del equipo del programa Con sello de mujer, espacio que impulsó su presencia en la conducción. Su participación en esta emisión marcó una etapa clave en su trayectoria, al formar parte de un formato enfocado en temas de actualidad y conversación.

Dentro del programa, compartió créditos con conductoras como Tere Bermea, Luz Blanchet, María Inés Guerra, Anette Cuburu y Gloria Pérez-Jácome, entre otras, en un equipo que se mantuvo como referencia dentro de la televisión abierta durante su transmisión.

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Maggie Hegyi, de Con sello de mujer, reaparece en redes y publica foto con su esposo. / Redes sociales

¿Qué ha hecho Maggie Hegyi en estos años?

Maggie Hegyi ha desarrollado su trayectoria como presentadora en distintos espacios televisivos, colaborando con cadenas como TV Azteca, ADN 40, Utilísima y Animal Planet. Actualmente forma parte de Uno TV, donde continúa su labor como conductora y mantiene una forma característica de despedirse en pantalla con la expresión «¡Adiósss!», frase que adoptó de un amigo.

Su camino en la televisión comenzó en diciembre de 1994, cuando ingresó a TV Azteca, y en 1995 tuvo su primera aparición como conductora en Nintendomanía. Posteriormente se integró al programa Con sello de mujer, donde compartió créditos con Tere Bermea, Luz Blanchet, María Inés Guerra, Anette Cuburu y Gloria Pérez-Jácome. Además de la conducción, realizó comerciales para más de cincuenta marcas, participó en cápsulas turísticas para Ventaneando y se formó en el CEFAC de TV Azteca.

En el ámbito internacional, participó en coberturas como los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, la Copa Mundial de Fútbol de 2002 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde colaboró con el equipo de José Ramón Fernández realizando reportajes sobre cultura y costumbres. También fue presentadora del programa Tienda de diseño para el canal Utilísima, ampliando su experiencia en distintos formatos televisivos. Además, cubrió diversas ediciones de los Latin Grammy.

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Maggie Hegyi reaparece y comparte foto con su esposo. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Maggie Hegyi?

Maggie Hegyi reapareció en redes sociales al compartir una fotografía junto a su esposo Juan Quiroga para celebrar su aniversario número 17 de matrimonio.

La pareja se casó en abril de 2009, la pareja se conoció en las instalaciones de la televisora donde ambos trabajaban, aunque Quiroga era parte del área administrativa, según una revista de circulación nacional.

“Hace 17 años nos casamos… 25 de abril del 2009. Fue la mejor decisión escogerte... Y seguiré escogiéndote siempre… Te amo, Juan Quiroga”, escribió la conductora en sus redes sociales oficiales.

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