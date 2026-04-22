‘Venga la alegría’ de luto: Conductores reaccionan a la muerte de Ricardo de Pascual: “Me hizo la infancia”

La farándula mexicana se encuentra de luto por la muerte de Ricardo de Pascual, actor y comediante mayormente conocido por aparecer en ‘El Chavo del 8’, a los 85 años. Como era de esperarse, fans y colegas no dudaron en pronunciarse ante el trágico suceso. Incluso, los conductores de ‘Venga la alegría’ pausaron la emisión más reciente para recordarlo con cariño. Esto fue lo que dijeron.

Ricardo de Pascual / Redes sociales

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Así fue como ‘Venga la alegría’ recordó a Ricardo de Pascual, quien murió el 21 de abril

Durante la madrugada de este martes 21 de marzo, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte de Ricardo de Pascual. Uno de los primeros programas en hablar del tema fue ‘Venga la alegría’.

Justo en la sección ‘Zona de espectáculos’, los presentadores hicieron una breve pausa para lamentar el deceso del histrión. Si bien señalaron no tener los detalles de lo ocurrido, lo describieron como una persona sumamente talentosa y extraordinaria.

Mauricio Barcelata resaltó tener el gusto de conocer al hijo del histrión, Ricardo de Pascual Jr., a quien le mandó condolencias y le deseó lo mejor en su duelo.

“Un abrazo grande a toda su familia. (Ricardo de Pascual) Fue una persona que, al menos a mí, me hizo la infancia. En paz descanse. Ricardo de Pascual, un abrazo a ti, le estoy hablando directamente a su hijo, a quien tengo la fortuna de conocer. Bueno, descanse en paz”, indicó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, los familiares de la celebridad no han dado declaraciones oficiales. En el caso de su hijo, este solo se limitó a poner una foto de un moño negro como imagen de perfil en sus redes sociales.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Ricardo de Pascual?

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte de Ricardo de Pascual. No obstante, hace algunos meses él mismo confesó que lo habían desahuciado. Y es que los médicos le detectaron EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

En una entrevista con Matilde Obregón, no solo sorprendió a todos al usar oxígeno, sino que también dio detalles de su enfermedad. Confesó que fue causada por la adicción al tabaco que tuvo hace varios años. Si bien ya había dejado de fumar, el daño ya estaba hecho.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, manifestó en aquella ocasión.

También dijo tener otras complicaciones de salud en la columna vertebral, el corazón y los riñones. En aquel entonces, Ricardo contó que, pese a su estado médico, no dejaría de trabajar.

Ricardo de Pascual / Mezcalent

¿Cuál fue el último proyecto de Ricardo de Pascual y dónde verlo?

La última aparición de Ricardo de Pascual en pantallas fue en la serie ‘Tomy Zombie’. Este proyecto cómico narra la historia de un joven que, al cumplir los 13 años, se convierte en zombie y se verá forzado a adaptarse a su nueva vida.

En este proyecto, interpreta a Zeus, un abuelo de 500 años. La serie fue creada por Pedro Ortiz de Pinedo y se estrenó en 2025. Es transmitida por el Canal 5, así como por la plataforma de ‘VIX’.

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