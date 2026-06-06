Revelan al verdadero asesino de Paco Stanley, a 27 años de su trágica muerte. ¿Cuál fue el motivo?

El próximo 7 de junio, se cumplirán 27 años desde la trágica muerte de Paco Stanley. Su asesinato causó mucho revuelo mediático y dos personas fueron señaladas como sospechosas: Mario Bezares y Paola Durante, quienes llegaron a ser muy cercanos a él.

Hace poco, se anunció el estreno de ‘Testigos: la verdad tiene voz, Caso Paco Stanley’, un documental que promete esclarecer lo ocurrido con el presentador. También se busca limpiar el nombre de Bezares y Durante en el proceso. En medio de las promociones de este proyecto, se revela quién habría sido el verdadero asesino del famoso. Te contamos todos los detalles.

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Nuevo documental de Paco Stanley / Mezcalent

¿Cómo fue el asesinato de Paco Stanley?

Todo ocurrió el 7 de junio de 1999. Paco Stanley, Mario Bezares y Jorge Gil estaban desayunando en ‘El charco de las ranas’, un restaurante de la Ciudad de México, tras haber concluido una emisión de ‘Una tras otra’.

En algún punto, Mario señala que debe ir al baño e insta al resto de los presentes a esperarlo en la camioneta en la que iban viajando. Unos momentos después de que Stanley y Gil abordaran el vehículo, un grupo de gente armada llegó y, sin mediar palabras, comenzó a disparar.

Paco murió de forma instantánea al recibir, al menos, cuatro disparos. En tanto que Gil fue herido de gravedad. Los malhechores se dieron a la fuga. Jorge y otros clientes que resultaron lesionados fueron llevados de emergencia a un hospital.

Hubo muchas teorías sobre el móvil del crimen. Se llegó a decir que el conductor tenía nexos criminales. También que habrían entablado una relación extramarital con la pareja de un criminal poderoso.

A las pocas semanas de los hechos, Paola Durante y Mario Bezares fueron detenidos y acusados de ser los presuntos autores intelectuales. Ambos estuvieron más de un año en prisión, siendo liberados en 2001 por falta de pruebas.

Pese a que, ante la ley son inocentes, Durante y Bezares siguen siendo señalados por lo ocurrido, principalmente este último. Y es que una de las teorías decía que, supuestamente, la esposa de Bezares habría sido amante de Paco, lo que habría causado enojo en el ganador de ‘La casa de los famosos México 2024’.

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Mario Bezares acusado de haber orquestado la muerte de Paco Stanley / Redes sociales

El verdadero asesino de Paco Stanley

Juan Carlos Uribe, productor del próximo documental sobre Paco Stanley, habló justamente del presunto asesino del conductor. A través del programa ‘De primera mano’, contó que había recibido el testimonio de dos presuntos testigos de la planeación del crimen.

Uribe comenzó explicando que Paco no era un criminal como tal, sino un “cliente más” al que usaban para cometer “lavado de dinero”. Al parecer, el móvil del crimen habría sido que el conductor no regresó 4 millones de pesos que le habrían dado para “lavar”. El productor señala que todo fue un “ajuste de cuentas”.

Cuando la preguntaron directamente sobre el culpable, esto fue lo que dijo:

“Es un exagente de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad que en aquellos años existía, era como la CIA Mexicana, el señor era un expolicía que se llamaba Carlos Acevedo, alias ‘el Pato’”. Juan Carlos Uribe

Indicó que esta persona ya murió hace algún tiempo y, desafortunadamente, no hay fotos disponibles de él. También asegura que estos testigos les dijeron que Mario y Paola no tuvieron nada que ver.

“En ese entonces no lo dijeron porque a la DEA no le interesaba Paco Stanley, no sabían ni quién era. Ellos lo que querían era vengar la muerte de su agente Camarena, entonces lo pusieron a un lado y fueron contra los grandes capos”, narró.

¿Cómo reaccionó la familia de Paco Stanley ante la revelación del presunto asesino de Paco Stanley?

Hasta el momento, la familia de Paco Stanley no ha dicho nada sobre la revelación hecha por Juan Carlos Uribe. En su momento, Paul Staley, hijo de Paco, se dijo muy molesto con el estreno del próximo documental sobre su papá.

El presentador de ‘Hoy’ considera que solo buscan “lucrar” con la memoria de su progenitor, algo que le parece muy injusto: “Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo y las verdades o no verdades de la gente no lo van a revivir. Lo único que están haciendo es ganar dinero a costa de mi jefe”, resaltó.

‘Testigos: la verdad tiene voz, Caso Paco Stanley’ ya se encuentra disponible en la plataforma de pago, Reelle TV. El costo por suscripción mensual es de 172 pesos.

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