Paul Stanley sale en defensa de Paco Stanley tras la polémica y rumores que ha desatado la serie

La reciente serie de Amazon, '¿Quién mató a Paco Stanley?’, inspirada en las últimas horas de vida del popular conductor de “Pácatelas”, Paco Stanley, ha reavivado el interés y la controversia en torno a su muerte. Paco Stanley, reconocido presentador y comediante mexicano, falleció el 7 de junio de 1999.

La serie cuenta con las actuaciones principales de Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega.

Paco Stanley: Nuevas revelaciones y teorías

La serie ha desatado teorías y polémicas sobre los posibles responsables de la tragedia de Paco Stanley. A 25 años de su fallecimiento, las especulaciones continúan. Recientemente, el exproductor y exmano derecha de Stanley, Pepe Cabello, ha hecho revelaciones que avivan estas teorías, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el crimen.

Cabello confirmó la estrecha amistad que Stanley tenía con Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Señor de los Cielos’, uno de los n4rc0s más poderosos de México en la década de los 90. En una entrevista con Inés Moreno en su canal de YouTube, Cabello mencionó: “Era muy de amistad, de tomar la copa, de charlar”, sobre la relación entre Stanley y Carrillo Fuentes, admitiendo también que realizaban “shows para su gente”.

Paco Stanley y la investigación de su asesinato / YouTube: Las Estrellas

Paul Stanley responde a polémicas declaraciones sobre su padre

Ante estas revelaciones y la creciente controversia, Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, ha salido en defensa de su padre. Paul expresó su molestia ante el hecho de que muchas personas hablen del presentador cuando él ya no puede defenderse y salir a aclarar su verdad.

“La historia que importa es la del ícono de Paco Stanley, que fue un gran ser humano con defectos y virtudes como todos nosotros. Se dedicó al entretenimiento y a llevar diversión a los hogares mexicanos”, afirmó Paul Stanley.

Paul Stanley es tajante respecto a las teorías sobre el crimen.

“El caso no está cerrado, son 25 años que han pasado, aquí hay una familia que está lastimada. Si tienen realmente esta información, que vayan a las autoridades y lo digan. Sobre todo, no está la persona que se puede defender, es muy fácil hablar y decir de alguien que no está. Eso es lo más triste”, declaró Paul Stanley.

Paul asegura que se mantiene alejado de todas estas declaraciones, rumores y nuevas investigaciones, ya que no le aportan nada a su vida. En estos momentos, se enfoca en su futura paternidad junto a su esposa Joely Bernat.

“Es que a mí no me llega esa información. Como ahorita yo estoy comprando pañales no quiero ver cosas que ni me benefician ni me llevan a un buen estado. Lo que quiero es estar bien para mi esposa”, concluyó Paul Stanley.

