Mario Bezares hace una broma relacionada con Paco Stanley y las redes lo tunden: “De muy mal gusto”

El estreno de la serie '¿Quién lo mató?’, basada en los últimos momentos de Paco Stanley, ha reavivado el interés en la historia del popular conductor de ‘Pácatelas’. Paco Stanley, reconocido conductor y comediante mexicano, murió el 7 de junio de 1999, un suceso que impactó al público mexicano y se convirtió en un caso mediático, aún sin resolver.

La trágica muerte de Paco Stanley

Paco Stanley fue una figura icónica de la televisión mexicana. Su partida inesperada en 1999, un dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Stanley perdió la vida en un atentado al salir del restaurante El charco de las ranas, al sur de la Ciudad de México, un evento que conmocionó a toda una nación.

Mario Bezares y su relación con el caso

Tras el trágico suceso, algunas personas fueron relacionadas e investigadas en relación con los sucesos en torno a la muerte de Paco Stanley, entre ellas, Mario Bezares, quien se encontraba con Paco en el restaurante El charco de las ranas. Bezares fue procesado como sospechoso debido a que se levantó al baño minutos antes del evento. Testigos del lugar aseguraron que el famoso se tardó varios minutos. Fue sospechoso de ser cómplice y estuvo en la cárcel mientras fue el juicio. Sin embargo, salió libre ya que no se encontraron pruebas que lo vincularan.

¡Qué broma dijo Mario Bezares sobre Paco Stanley en TikTok que fue controversial?

A pesar de que este próximo 7 de junio se cumplen 25 años del deceso de Paco Stanley, las teorías y especulaciones sobre quién fue el responsable de esta tragedia aún son un misterio, pues no se ha esclarecido lo que pasó ni hay culpables. Recientemente, Mario Bezares compartió un video en TikTok que no pasó desapercibido debido a su contenido polémico.

En el video, Bezares se burla precisamente del momento en que se levantó al baño, diciéndole a sus hijos y esposa: “Familia, voy al baño”. Sus hijos reaccionan con un: “No, no, no, espérate. Te seguimos”. A lo que Bezares responde: “Todos al baño juntos”. Finalmente, concluye con: “Ni mi familia me respeta”.

Reacciones de las redes sociales a la broma de Mario Bezares en la que dice que va al baño

El video generó una ola de críticas en redes sociales. Muchos internautas calificaron la broma como inapropiada y de mal gusto. Algunos comentarios destacados incluyen una crítica al conductor, quien hace poco criticó a Diego Boneta por prestarse actuar en la serie de Prime video, inspirada en las últimas horas de Paco Stanley.

“Una broma de muy mal gusto”

“Llora una serie pero lo toma a broma”

“Él mismo hace mofa de ese suceso y ahora chilla con la serie”

“Lo que hace uno para ganar dinero”

“O sea, él sí puede hacer bromas y se enoja por una serie”

