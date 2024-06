Paola Durante dice que Paco Stanley la besó a la fuerza y lo llama “viejo libidinoso”

Nuevas confesiones salen a la luz sobre lo que pasó entre Paco Stanley y Paola Durante.

Con el lanzamiento de la serie ‘¿Quién lo m4tó?’, el caso del as3sin4to de Paco Stanley resurgió con nueva información acerca de las historias de los protagonistas de la historia.

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante recordó cuando entrevistó a Durante en su programa ‘El minuto que cambió mi destino’ y Paola hizo una confesión que dio de qué hablar. Según la exedecán del programa que conducía Paco, el querido conductor le robó un beso en una ocasión.

Mira: Serrath y Ferka se encuentran frente a frente y le niega haber tenido algo con Jorge Losa

Gustavo recordó su entrevista con Paola Durante / Instagram

La vez que Paco Stanley besó a Paola Durante, a decir de ella

Según Paola, nunca sintió atracción por su jefe, pero veía cómo coqueteaba con mujeres de su edad e incluso con ella, aunque no le hizo caso. “Fue más difícil, porque a mí en esa época no me gustaban los hombres mayores, pero en esa época yo lo veía muy grande. Yo decía: ‘Ay, no, viejo libidinoso, yo no voy a andar con un viejo así”.

Paola dijo también que Paco la había invitado a salir y que la había besado: “Sí, una vez (me besó). Te voy a explicar cómo. Él me mandaba cuando estaba el beeper y me puso: ‘Hola, soy Paco, vamos a tomar un té'. Yo pensé que era broma, dije: ‘¿Paco me va a estar hablando a mí? y al otro día me ve en el foro y me dice: ‘Qué onda, te mandé un mensaje’”, contó.

Puedes ver: Luis Enrique Guzmán se habría ido contra sus hermanas: “Me tienen envidia”, diría en audio filtrado

YouTube

Sin embargo, Paola se escondió para no responderle, pero el conductor insistió: “Al otro día me escondí en el foro, salgo y me hace así (se agarra el cuello): ‘Te dije que vayamos a tomar un té y vas a ir a tomar un té conmigo’. Obviamente lo ignoré... En una gira me dice: ‘¿por qué te gustan chavos?… los grandes somos mejores’, agarró y me plantó un beso”, agregó.

Recordemos que hace unos días, Paola confesó que tuvo un romance con el sobrino de Paco, pero cuando mat4ron al presentador, este le dio la espalda y dejó que la metieran a la cárcel como sospechosa.

Checa: Andrés García reveló cómo fue que ayudó a impulsar la carrera de Paco Stanley: “El que lo lanza fui yo”