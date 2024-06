Serrath y Ferka se encuentran frente a frente y le niega haber tenido algo con Jorge Losa

¡Está que arde! El tema de la infidelidad de Jorge Losa con Isis Serrath mientras que él tenía una relación con Ferka.

Las famosas coincidieron en un evento el miércoles por la noche en donde se enfrentaron mediáticamente por lo ocurrido.

Aunque no se vieron las caras, sí se enfrentaron con los micrófonos de la prensa en el mismo lugar donde Ferka expresó su deseo de encontrarse con Serrath.

Muy enojada, Ferka dijo que pensó que había encontrado al hombre de su vida y todo se desmoronó: “Había muchos planes, obviamente se fracturó, eso se rompió… yo no voy a hablar mal de él solamente voy a estar a favor de la verdad. No me gusta que saquen de contexto las cosas”, dijo sobre la posible infidelidad de Jorge con una trans.

Y siguió diciendo: “(Serrath) ¿está adentro? Me encantaría verla. Jamás (me le iría encima) yo tengo clase. Me parece que es una mujer que no es respetuosa ni con los medios, ni conmigo, ni con mi pareja. Me parece que no hizo las cosas como debía ser. Tengo muy claro cómo llevo mis relaciones. Tengo muy claro qué quiero y qué no quiero en la vida. Tengo muy claro mis códigos que establezco con mis parejas. Me encanta la exclusividad. Me encanta un amor certero. Me encanta que no me oculten cosas y que no me vean la cara”.

Ferka dijo que no pudo ver las fotos que se mandaban Serrath y Jorge porque eran mensajes efímeros en Instagram que se borran una vez abiertos, pero comentó que se encuentra muy dolida con lo que pasó: “¿Cómo lo descubro? Pues porque empiezo a tener sospechas y porque se lo pedí que me lo enseñara. Estoy dolida, estoy viviendo un duelo. Lo amaba profundamente y me parece que una mujer que se ama y se respeta a sí misma y dice cosas, pues hay que sostenerlas. Tengo pruebas”, añadió.

Cabe mencionar que más tarde, Ferka mostró esas pruebas en redes sociales haciendo estallar el internet.

Perfecto! Te encantan las pruebas . Ps va! @SerrathOficial

No pienso hablar más del tema .

Las “amigas “ no firman así una carta . pic.twitter.com/EJ31tWCFLW — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) June 6, 2024

¿Qué dijo Serrath sobre la infidelidad?

En el evento, Serrath comentó que no es una ‘villana’ como se ha hecho ver en programas donde ha participado y negó haber sido la tercera en discordia entre Ferka y Jorge.

“Soy una mujer fuerte que saben que no se queda callada. Soy una mujer empoderada por eso tratan de querer manchar mi nombre, pero eso no lo van a lograr jamás, al contrario”, indicó.

Serrath negó tener algo más con Jorge y dijo que son muy amigos: “Jorge Losa es un gran amigo. No tengo absolutamente nada que decir al respecto. Me saca de onda. Se me hace absurdo que estén inventando este tipo de cosas tratando de dañar la imagen”, señaló.

Por último, Serrath mencionó que no tiene interés de tener una relación por ahora porque está muy enfocada en sus proyectos.