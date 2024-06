Paul Stanley, entre lágrimas, confiesa que le hubiera encantado decirle a su padre que iba a ser abuelo

Este viernes 7 de junio se cumplen 25 años del as3s!nat0 de Paco Stanley, quien fue uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. Recordemos que al presentador le qu!t@r0n la vida a los 56 años de edad, afuera del restaurante ‘El charco de las ranas’, el cual se encuentra al sur de la Ciudad de México.

Aunque han pasado varios años desde su mu3rt3, hasta ahora se desconoce quién le quitó la vida al actor, y mucho se ha especulado al respecto sobre este caso, el cual al parecer aún se mantiene abierto.

Programa Hoy hace emotivo homenaje póstumo a Paco Stanley

Debido a esta situación, el programa ‘Hoy’ decidió rendirle un homenaje a Paco Stanley, quien dejó una huella en la televisión, y así darle un poco de consuelo a su hijo, Paul Stanley, quien siguió sus pasos en la industria del espectáculo y actualmente es conductor del matutino ya antes mencionado.

En esta ocasión, el programa colocó una fotografía grande de Paco Stanley en el foro. Además, compartieron un emotivo video de la trayectoria de su padre, lo cual conmovió a Paul.

El también actor mencionó que aunque convivió poco con su padre, ya que falleció cuando él tenía 14 años, lo recuerda con mucho cariño, por el padre cariñoso que fue con él.

“Ustedes veían a Paco Stanley, pero yo conocí a Francisco Jorge Stanley Albaitero, que era y es mi papá. Siempre un hombre muy cariñoso conmigo. Tal vez por el tiempo no pudimos coincidir mucho porque trabajaba mucho, no pudo ser un padre presente, pero fue amoroso y siempre estuvo al pendiente de mí”. Paul Stanley

Recordemos que Paul Stanley es el hijo menor del conductor, quien fue fruto de un romance extramarital con Mónica Durruti.

Paul hubiera querido darle la noticia a su padre de que iba a ser abuelo

Su compañera del matutino, Galilea Montijo, le aseguró a Paul que tiene un gran parecido con su padre en muchos sentidos: “Siempre decimos que él volvió a nacer en ti porque no eres un personaje para la televisión donde estés intentando ser tu papá, no hay manera de que no tengas toda la esencia de tu papá, su carisma”.

Fue en ese momento que Paul tomó la palabra e hizo un llamado al público, pues pidió que lo recuerden por el gran conductor que fue.

“A toda la gente que pudo disfrutar de mi papá en algún momento, que se rió con él, que estuvo en un buen momento de su vida, que lo recuerden… Los invito a que se queden con ese gran Paco Stanley, el que nos trajo sonrisas y que era un gran ser humano”. Paul Stanley

Por su parte, Arath de la Torre le cuestionó: “Amigo, ahora que vas a ser papá, que vas a entrar en una nueva etapa en tu vida, que te va a dar un giro de 180 grados, ¿qué crees que tu papi te diría ahora que vas a ser papá?”.

Tras la pregunta, Paul no pudo evitar que se le quebrara la voz y, entre lágrimas, mencionó:

Paul Stanley “Primero, decirle a él que va a ser abuelo de entrada… Yo creo que me diría que no sea baquetón, que me atreva a cambiar pañales. Qué difícil es saber que la vida te va llevando con nuevas responsabilidades y que uno intenta ser la mejor versión de sus padres, de uno mismo, que va luchando contra eso. Tienes que llevar eso y educar a una nueva persona que viene al mundo”.

Finalmente, Paul le externó unas palabras a su padre y aseguró que siempre llevará su legado muy en alto.

Paul Stanley “Que lo honro todos los días, es un homenaje y me siento muy dichoso de poder dedicarme a esto del entretenimiento, de que a través de mí la gente lo siga recordando, eso no tiene precio. Como él decía, ‘los muertos se van cuando el olvido los sepulta, y yo no lo he sepultado’”.

