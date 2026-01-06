Tachan de mentirosa a Paola Durante: estuvo privada de libertad, ¡pero no de comodidades y privilegios!

Tras su encarcelación en el penal de Santa Martha Acatitla, en septiembre de 1999, por supuestamente haber participado en el asesinato de Paco Stanley (el 7 de junio de 1999), Paola Durante ha dicho públicamente que la pasó muy mal en su encierro.

Una persona que compartió reclusión con la exedecán del entonces famoso comediante, quien pidió el anonimato para evitar represalias, asegura que Durante ha creado una gran mentira alrededor de este episodio de su vida, pues tuvo muchos privilegios y, aunque Sara Aldrete (‘la Narcosatánica’) sí la protegía, no convivía con población general ni padeció carencias o maltratos.

Paola Durante, acusada de mentir durante su tiempo en prisión, dicen que si estuvo presa pero no librada de privilegios y comodidades. / Archivo TVNotas

¿Paola Durante tuvo privilegios mientras estaba en la cárcel tras asesinato de Paco Stanley?

Nadie cuestiona la terrible experiencia de perder la libertad, y más siendo inocente, sostiene nuestra fuente; sin embargo, destaca que públicamente se dan por ciertos sus relatos referentes al presidio, cuando reclusas, custodias y autoridades de ese entonces fueron testigos de los beneficios que obtuvo la entonces joven Paola a cambio del dinero que entregaba su familia.

“Paola Durante jamás pasó a población. Las personas famosas o importantes siempre tienen protección. Ella siempre estuvo en la parte de arriba, donde está la directora del penal. Hay dormitorios especiales para una sola persona. Pagan por estar ahí, por dejar entrar al familiar, por tener buena comida. Ellos no padecen lo mismo que la gente común. En ningún momento estuvo expuesta a que la agredieran. Ella sí podía tener celular y meter perfumes”, revela la persona quien trató con Paola tras las rejas.

Durante ha contado en muchas entrevistas, de acuerdo con nuestra fuente, detalles de una supuesta convivencia con las reclusas, asegurando que compartía celda con varias mujeres, que dormía en el suelo, que se bañaba con agua fría e incluso que fue amenazada por una prisionera que quería vengar a Paco Stanley.

“Nadie pudo haber intentado agredirla cuando llegó. No llegas directo a celda. Primero pasas a un servicio médico, y tampoco pasó por eso. Desde ahí empezaron sus privilegios. Era imposible que alguna interna la agrediera o le gritara. Esto solo podía suceder estando en el patio. El lugar que ella describe es donde los psicólogos, criminólogos, seguridad y custodia jurídica entrevistan a las convictas. En donde ella estuvo hay regaderas y son las únicas que tienen agua caliente y limpia para bañarse. Para el resto es agua puerca, y no hay regadera, es un tubo”, reitera nuestra informante.

“A las reclusas les daba coraje que ella mintiera. Sí estuvo privada de su libertad, pero no de comodidades. Las reclusas que viven bajo protección salen de noche a caminar y no conviven con nadie”.

Finalmente, concluye nuestra fuente que fue esencial la protección que recibió de parte de Sara Alderete, personaje mediático que cayó en prisión tras determinar la autoridad su colaboración con la secta de ‘los Narcosatánicos’, comandada en la década de los 80 por el narcotraficante, santero y asesino serial Adolfo de Jesús Constanzo.

“Sara la protegía, la sacaba de su dormitorio, pero no permitían que nadie más pasara mientras ella estaba. Pagaba por ello. Era muy mam0n4. Todo el que tiene dinero tiene derecho a vivir bien. La población general sí vivimos amontonadas y sufrimos muchas cosas. Por eso da coraje escuchar tantas mentiras”.

¿Qué ha dicho Paola Durante sobre su estancia en la cárcel tras muerte de Paco Stanley?

“Por el pasillo escuchaba que todas decían: ‘Ya llegó, ya llegó’, y todas trepadas como changuitos en las rejas. Decía: ‘No, no, me van a matar, me van a hacer algo, porque todo el mundo amaba a Paco Stanley”.

“Los días corrieron y entonces me encontré a una chavita y me dijo: ¿Por qué no has bajado? Todas te queremos conocer. Dije: ‘Ah sí, para pegarme . ‘No, claro que no. Te queremos conocer. Todas estamos esperándote”.

“Me pusieron en el dormitorio 1, porque era el más tranquilo. Yo dormí en el piso, con Sara y Meche. Sara llevaba como 15 años y Meche, 6. Decían que hasta que se fuera una de ellas subía a la cama. Me tocó una colchonetita muy chiquita. Nada más eran ellas 2 solas”.

“Yo viví como todas las chavas. Conviví con toda la población. No tuve ni un solo privilegio”.

¿Qué dijo Paola Durante sobre Sara Aldrete, la narcosatánica que la protegió?

“Estaba llore y llore. Estaba muy bloqueada. Cuando abren la reja, dije: ‘Ahorita me van a agarrar a golpes, me van a hacer todo’. Entro a la celda y se meten todas y me dijeron: ‘Tranquila, tú eres una más como nosotras’. Obviamente, ese día no dormí. Estaba acostada en una colchoneta, con una cama de cemento. Tenía mucho miedo. No sabía si mi familia me iba a ver o ya me iba a quedar ahí. No sabía qué estaba pasando”.

“Me hacían exámenes psicológicos, psiquiátricos. Te tenían que examinar como si fueras un bichito, porque tenías que bajar a población y saber en qué lugar y con qué gente te iban a poner”.

“Cuando me tocaba bajar a población, me dijeron: ‘No bajes, porque te están esperando con cobijas. Te ponen una cobija, te dan de palazos, botellazos, porque todos quieren a Paco y quieren hacerle justicia”.

“Convivir entre mujeres era caótico. Llegaba una con una mala noticia y era: ‘No me veas, estúpida”.

“Era muy difícil. Había 2 baños para todas, 2 regaderas con agua helada. La comida la teníamos en la parte de afuera, para que durara y pudiéramos comer lo que nos llevaba nuestra familia”.

“Me levantaba entre 4 y 5, porque era la única hora en la que había agua caliente. Era agua sucia con la que te bañas. Se notaba café. El cabello siempre lo tenía duro”.

“Sara Aldrete, ‘la Narcosatánica’, me dijo: ‘No te preocupes, yo soy la mera mera aquí, nadie te va a hacer nada’. Les decía: ‘Es mi ahijada, la voy a proteger y nadie le va a hacer nada”.

Caso Paco Stanley: cronología de los hechos

El 19 de agosto se le dictó a Paola orden de arraigo junto con otros 4 implicados (Mario Bezares, José Luis Rosendo Martínez, Jorge García y Erasmo Garnica, ‘el Cholo’. Luis Ignacio Amezcua fue considerado por la procuraduría como presunto autor intelectual del homicidio. Estuvo vinculado a proceso.

Paola Durante entró en prisión tras ser acusada de participar en el homicidio.

Fue remitida al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.

Se le dictó auto de formal prisión el 2 de septiembre de 1999, junto a Mario Bezares y el resto de los sospechosos, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones contra Paco Stanley.

Paola fue señalada por Luis Gabriel Valencia, excocinero de los hermanos Amezcua, de haber visitado a los narcotraficantes en el Reclusorio Sur para planear el atentado.

Se manejó la versión de que Paola mantenía una relación con Paco. Ella declaró a la Procuraduría que el conductor había tenido intenciones románticas con ella.

Por falta de pruebas y la retractación del testigo que la habia implicado como cómplice, Paola logró su libertad el 25 de enero de 2001.



