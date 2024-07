Paola Durante, entre lágrimas, le pidió perdón a Bezares por distanciarse de él tras la muerte de Stanley

Luego de que a Paco Stanley le arrebataran la vida el 7 de junio de 1999, la vida de Mario Bezares y Paola Durante dio un giro de 180 grados, tras ser señalados como presuntos responsables de la muerte.

Ambos fueron absueltos de los cargos por los delitos, ya que no se encontraron pruebas en su contra. Han pasado 25 años desde el suceso y fue hasta ahora que Paola Durante y Mario Bezares se reencontraron, ya que ambos están participando en “La casa de los famosos México”.

Debido a esta situación, Paola se acercó a su excompañero del programa para hablar de lo sucedido y también pedirle disculpas a Mario Bezares.

Paola recordó un poco del periodo en que estuvieron encarcelados y mencionó que Mario Bezares la ayudó mucho a sobrellevar el proceso.

Bezares rápidamente le respondió a Paola y le aseguró que, desde su lado, no había rencores y mencionó que, a pesar de los años, le tiene una gran estima.

Mario Bezares

“Somos inocentes, mamita linda. Ustedes deben tener su corazón y su alma totalmente limpios, porque fuiste víctima de una injusticia. ¿Por qué lo pasamos? Quién sabe… Cuando salió la serie, no tienes idea de cómo me reventaron. Pero, ¿sabes qué? Me vale mad..., cuánta gente que no me conoce me dice todo eso”.