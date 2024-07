Céline Dion vuelve a cantar en la inauguración de los Juegos Olímpicos: Video

Este 26 de julio se vivió la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue un espectáculo sin precedentes que estuvo lleno de historia, cultura, entretenimiento y deporte.

Precisamente uno de los momentos más emblemáticos e inolvidables fue la participación de Céline Dion al final de la ceremonia, la cual fue su regreso a los escenarios después de cuatro años de ausencia debido al Síndrome de Persona Rígida que padece y que le ha imposibilitado seguir haciendo shows.

La inauguración bastante inusual por realizarse en el río Sena causó gran expectativa y la cantante sorprendió al presentarse en medio de la Torre Eiffel con el fuego olímpico por todos los aires.

🇫🇷 | PARÍS 2024: Céline Dion emerge, en su primera presentación desde que fue diagnosticada su rara enfermedad, e interpreta l'Hymne à l’amour (Oda al amor) de Edith Piaf.

Céline Dion cobró una millonada por su actuación en los Juegos Olímpicos París 2024

La intérprete cantó solo una canción llenando de emotividad a los espectadores, quienes se conmovieron por verla de nuevo en el escenario.

Según TMZ, a Céline le pagarán 2 millones de dólares por esta presentación, además de que le pagarán también gastos de viaje, hospedaje y otros gastos para ella y su “numerosa familia”.

A su llegada a París, Céline compartió imágenes conviviendo con sus seguidores afuera de su hotel. “¡Estoy tan feliz de estar aquí contigo esta semana! También me gustaría dar un cálido agradecimiento a la policía local por mantenernos seguros. - Celine xx”, dijo.

¿Qué tiene Céline Dion?

La enfermedad que padece la cantante es neurológica, pero en una entrevista de hace unos días comentó que buscaría cómo regresar a la música aunque tenga que usar sus manos para transmitir si es que no puede volver a cantar. “Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré… Lo extraño mucho. A la gente, los extraño… Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. No me detendré”, dijo.

Incluso se estrenó recientemente un documental ‘I Am: Céline Dion’ en donde habla de los síntomas y cómo es vivir con la enfermedad de padece, la cual es rara y autoinmune.

