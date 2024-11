¡Atleta olímpica mexicana se casó!; así fue la boda que ¿estuvo a punto de no realizarse?

En el mundo del deporte es común ver a parejas de atletas ya que muchos encuentran a su media naranja en el ámbito en el que se desempeñan, tal como lo hemos visto en algunos casos de figuras de ‘Exatlón’ como Zudikey y Pato Araujo, Casandra Ascencio y Christian Anguiano, Daniel Corral y su ex, Antonieta Gaxiola, entre muchos otros.

En las nuevas generaciones de atletas, el amor también está en el aire y este fin de semana la gimnasta ensenarse que llegó a París 2024, Natalia Escalera, llegó al altar con su novio, el también gimnasta puertorriqueño, José ‘Gussy’ López.

La pareja de gimnastas se comprometió en agosto y solo tres meses después se dieron el ‘sí’ ante la ley, aunque ya esperan hacer la ceremonia religiosa.

Así se veían las decoraciones del gran día. Aún no comparten cuándo es la boda religiosa. / Instagram

Las complicaciones de la boda de la gimnasta mexicana Natalia Escalera

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Natalia sufrió una fuerte lesión que la dejó fuera de las competencias junto a las gimnastas Ahtiziri Sandoval y Alexa Moreno, pero en el ámbito personal estuvo siempre apoyada por Gussy a quien conoció en competencias de su deporte y se enamoraron.

A solo cuatro meses de romance, Natalia se comprometió con Gussy. La gimnasta de 22 años reconoció recientemente que la relación con el puertorriqueño le trajo algunos roces con su familia, quienes pensaban que estaba yendo demasiado rápido con él, pero se dice tan enamorada que espera que su matrimonio sea la decisión correcta, por lo que estaba nerviosa de dar este gran paso.

A través de redes sociales, Natalia compartió que no hubo lujos en su boda civil y ella misma se maquilló. Además, contó que el Registro Civil quiso cambiar de fecha la ceremonia y reconoció que tampoco sabía que si un testigo no llegaba a tiempo, la boda podía cancelarse, por lo que vivió en un estrés constante e incertidumbre sobre si su boda se realizaría o no.

“Yo no sabía que si tus testigos llegan un poquito tarde de lo que ya está estipulado, se cancela la boda, pero bueno, se supone que todo está bien. Pero cuando fui a dejar todos mis papeles y que ya había pagado, me dice la chava ‘¿oye, ¿no te quieres casar un día antes?’ Y yo de que, pues no porque, hermana, ya mandé las invitaciones, ya no puedo cambiarlo o sea, va a ser un desmadre, ¿sabes? Y me dice, ‘no es que ese día que tú quieres, van a limpiar’ y yo, ‘pues que limpien otro día o que limpien un día antes’, pero bueno me lo dejó en mi día, solo me lo recorrió media hora antes”, explicó.

Natalia también explicó que vivió un momento de estrés de novia porque la reservación que estaba hecha en un restaurante para celebrar, también tuvo problemas. “El chavo que me hizo la reservación, nos marca y nos dice: ¿Sabes qué? Me equivoqué, y ya tengo algo para esa fecha para un baby shower. Y pues mi novio boricua se enojó y empezó a marcar hasta que le resolvieran porque ya habíamos enviado invitaciones”, contó.

Finalmente ellos ganaron el evento, aunque Natalia se mostró molesta por lo sucedido: “O sea, yo soy el cliente y el cliente tiene la razón siempre, pero bueno, supongo que vamos a llegar y todo va a estar listo porque también me dijeron que en caso de alguna equivocación o algo te marcamos y no me marcaron entonces voy a llegar en seco, ‘¿me caso o no me caso?’ Yo espero que sí porque qué hueva mandar a hacer todo otra vez”, compartió.

Afortunadamente nada de esto sucedió y con todo y contratiempos, finalmente Natalia y Gussy llegaron al altar.

La gimnasta se casó por el civil / Instagram

Natalia Escalera se casa: Fotos

Durante los preparativos, Natalia reconoció: “No les voy a mentir, estoy un poco nerviosa porque es el mejor de mi vida hoy entonces quiero estar segura y todo eso. Obvio estoy segura porque sino no me estuviera casado y no hubiera hecho todo el papeleo pero sí estoy nerviosa porque quiero que obviamente todo funcione, que nos vaya bien y a lo mejor mucha gente nos va a decir ‘es que está bien chiquita’. Tengo 22 años pero creo que no se trata de edad ni de tiempo, estuve en una relación de 4 años que sinceramente si no conocía a mi novio de ahora, me iba a quedar ahí siendo infeliz, entonces siento que maduré mucho”.

La gimnasta reconoció que a través del tiempo siente que ha cambiado como persona y ahora puede entregarle lo mejor a su esposo. “No estoy diciendo que yo haya sido una Santa palomita antes, pero siento que yo también aprendí muchísimo y he mejorado muchísimo para darle mi 100% a mi novio actual. Al final de todo se trata de ser feliz, disfrutar la vida y que pase lo que tenga que pasar. Yo creo en Dios que todo va a salir bien”, se sinceró.

Compartieron fotos del momento en redes sociales / Instagram

Luego compartió algunas fotografías del enlace en donde aparecen felices con el acta de matrimonio y sus seguidores le dejaron algunos mensajes de felicitaciones como:

“Qué hermosa la novia, muchas felicidades Nat, sean muy felices juntos”

“Mi gimnasta fav se casa con el amor de su vida”

“Me sorprendiste un montón, espero que seas muy feliz con José”