El tiktoker Jair Sánchez ha generado revuelo en La casa de los famosos México. El influencer es amigo de Ricardo Peralta, quien es participante en esta temporada, y fue invitado en la pre y post gala del programa, donde habló de lo que le ha parecido el reality show hasta ahora.

El creador de contenido también habló de su amigo y asegura que está jugando mal, incluso quería mandarle un mensaje con alguien de la producción, pues a él no le pareció que votara por Shanik Berman.

Sin embargo, lo que caracteriza al tiktoker y por lo cual es uno de los favoritos en redes sociales, es su manera tan irreverente de hablar, lo cual quedó demostrado y hasta puso nerviosa a Cecilia Galliano por su pasado ¡con Gomita!

Ve: La casa de los famosos México: ¿Quién tiene el derecho de salvación?

Jair Sánchez dispuesto a confrontar a Gomita y Cecilia Galliano: “En cuánto vendiste el anillo”

Los conductores le pusieron las cosas interesantes a Jair Sánchez, preguntándole a quién le haría una pregunta que seguro daría mucho de qué hablar. ¡Y vaya que lo logró!

El tiktoker decidió ir directo al grano y cuestionar a Gomita sobre el famoso “robo del anillo” que involucra a Cecilia Galliano, un tema que ha generado mucha polémica desde el 2014 cuando trabajaron juntas en Sabadazo.

“Gomita, ¿en cuánto vendiste el anillo de Ceci?” Jair Sánchez





Mira: Juegos Olímpicos París 2024: Así se vivió la ceremonia de inauguración

La conductora, Cecilia Galliano, reaccionó con risas ante la ocurrencia de Jair, pero dejó claro que ya no quería al tiktoker en el programa aunque lo dijo de broma ¿o no?

Lee: Juan Soler vuelve a ‘Sale el sol’ tras la salida de Mauricio Islas y lo reciben entre aplausos

En redes piden sea Jair Sánchez el próximo habitante de La casa de los famosos México

Las redes sociales piden a gritos que Jair Sánchez sea el próximo habitante de La casa de los famosos México. El influencer, amigo de Ricardo Pérez, ha cautivado al público, que considera que aporta más contenido que el propio Ricardo.

¿Qué pasó con el anillo de compromiso de Cecilia Galliano? Mark Tacher da su versión

Fue en 2014 cuando Gomita y su hermano Lapizito estuvieron en el ojo del huracán porque en un programa de ‘Sabadazo’ se desapareció el anillo de compromiso de Cecilia Galliano, quien ese entonces tenía una relación con Mark Tacher.

Años más tarde, los hermanos dieron su versión de lo sucedido y hablaron de que comenzaron a culpar a “la persona más vulnerable”, que en ese momento era él y solo tenía 15 años.

Twiiter

10 años después Mark Tacher da su versión

A 10 años de lo ocurrido, en el programa ‘Sale el sol’ que es conducido por Tacher, hablaron sobre los anillos de compromiso y él contó su historia.

El conductor comentó que durante el programa de televisión el anillo “salió volando” y luego aseguró que vio que Lapizito lo tomó: “El segundo (anillo que di) se lo robaron a la susodicha”, comenzó diciendo y agregó: “Estaba en un show de televisión brincando”, pero en ese momento Joanna Vega-Biestro, conductora de espectáculos, lo interrumpió y le dijo: “De Gomita no vas a estar hablando”.

Así que Mark continuó su historia diciendo: “No (de Gomita no) de su hermano”. Una de las conductoras que parecía no saber sobre la historia del pasado, le comentó sobre la posibilidad de que haya sido una excusa de su ex para decir que ya no tenía el anillo, pero Mark insistió, confirmando que vio cómo Lapizito se llevó el famoso anillo de compromiso que le dio a Cecilia: “No, yo lo vi. Salió volando y entonces de repente pasó un tipo así corriendo vestido de payaso y entonces agarró del piso así el anillo, yo lo vi perfectamente”. Finalmente, el conductor comentó: “Y él no devolvió el anillo”.

Ve la nota aquí: Mark Tacher confirma que vio a Lapizito robando el anillo de compromiso que le dio a Cecilia Galliano