Exparticipante de La casa de los famosos México denuncia vandalismo y daños valuados en 100 mil pesos

La exposición de Día de Muertos instalada en el malecón de Puerto Vallarta sufrió un lamentable acto de vandalismo que ha conmocionado a la comunidad artística y a los visitantes del evento. Entre las obras afectadas se encontraba un mándala de la catrina creado por Paola Durante, quien tras su participación en “La casa de los famosos México” en 2024 y “Las estrellas bailan en Hoy” decidió dedicarse a las artes plásticas.

Paola Durante, quien junto con otros 22 artistas trabajó durante semanas para presentar sus obras al público. La exposición buscaba celebrar la tradición del Día de Muertos, pero el vandalismo arruinó la obra de varios artistas, incluida la de Durante.

Ema Pulido y Paola Durante

¿Qué le pasó a Paola Durante en la exposición de Día de Muertos en Vallarta?

Paola Durante relató que su stand fue uno de los más afectados por los actos vandálicos. La madrugada después de la inauguración, su mandala y otras piezas fueron derribadas, sin que existiera presencia de seguridad.

“Amo las tradiciones de México, amo las catrinas. No tenía mucho tiempo para hacerlo; lo hice en tres días sin dormir ni comer, pero, la verdad, la gente estaba fascinada con el mandala de la catrina. Luego, en la madrugada, me dicen: ‘Oye, que el letrero está tirado’. Yo dije: ‘Qué raro, no hay aire’.

Horas más tarde su mánager le confirmó la terrible noticia:

“Me dicen que vandalizaron el stand, aventaron el mandala, el letrero, rompieron cosas como si fuera con coraje”. Paola Durante

A pesar de los esfuerzos para restaurar las piezas dañadas, al día siguiente los actos se repitieron. Incluso las catrinas más pequeñas fueron destruidas, dejando a Paola y al resto de los artistas desconcertados y frustrados por la falta de protección de las obras.

Paola Durante compartió a “De primera mano” que, aunque llegó a pensar que los ataques podrían estar dirigidos específicamente hacia ella, no tiene conflictos con nadie.

¿Cuáles fueron los daños que sufrió Paola Durante en su mandala y catrina en Vallarta?

Los daños materiales a las obras de Paola Durante fueron significativos. El mandala de la catrina, pieza central de su exposición, sufrió múltiples impactos que lo dejaron inservible en varios puntos, mientras que varias catrinas y el letrero decorativo fueron completamente destruidos. La artista explicó a De primera mano que los daños no solo afectaron su trabajo individual, sino también al resto de los creadores que colaboraron en su stand.

“Fueron varios stands, pero el más agredido fue el mío. Decoramos todo para que la gente disfrutara de esta tradición hermosa, y me dolió mucho tener que sacar mi mandala y mi catrina del stand”, expresó Paola, mostrando su frustración por el desaprecio hacia el esfuerzo y la creatividad de los artistas involucrados.

Paola Durante acusa vandalismo a sus obras de arte.

¿Qué costo tuvo para Paola Durante crear su mandala de Día de Muertos que fue dañado?

Paola Durante confirmó que la inversión para crear su mándala junto con la colaboración de 22 artistas más, ascendió a más de 100 mil pesos. Esto incluye los materiales, la pintura y la producción artesanal de las catrinas.

“Me hablaron de un hotel para llevármelo allá, pero lo que me duele es que una tradición preciosa se vea afectada y no puedo arriesgar mi arte”, señaló la artista.

YT: Canal 5

¿Cómo afectó emocionalmente a Paola Durante el vandalismo a sus obras?

Más allá de la pérdidas materiales, Paola Durante confesó que le dolió el ataque a su obra:

“Me dolió mucho, me la pasé el fin de semana llorando, pero dije: ‘ok, no pasa nada, voy a seguir luchando’ porque quiero seguir adelante”. Paola Durante

Paola Durante dijo que su intención al crear estas piezas era compartir paz, amor y tradición, y que la agresión hacia su trabajo le causó un dolor profundo en el corazón.

A pesar de la situación, Paola mantiene la esperanza de que se identifiquen a los responsables, mencionando que al parecer había cámaras que podrían ayudar a esclarecer quién fue.

Mientras tanto, ha decidido proteger su arte y pensar cómo seguir compartiéndolo sin poner en riesgo todo el esfuerzo que cada pieza requiere.

“Quiero ser feliz, la gente está molesta aquí en Vallarta y quieren que lo vuelva a poner, pero no puedo arriesgar mi arte,”, concluyó Paola Durante.

