Conductores de Hoy le responden furiosos a Paola Durante: ¡Le piden que deje de victimizarse!

Tras ser eliminada en dos ocasiones del reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Paola Durante anunció su retiro del medio artístico debido a que cree que Ema Pulido, jueza del concurso la “humilló” con sus críticas y no podría soportar un trato así en otros proyectos.

La controversia comenzó cuando Paola, visiblemente molesta, expresó su descontento con la decisión del público de eliminarla, a pesar de considerar que su desempeño fue excelente. En una entrevista con medios afuera de Televisa, Paola no dudó en señalar a Ema Pulido como la responsable de lo que ella consideró una humillación continua hacia su persona.

“No teníamos por qué haber salido José Luis y yo. La verdad es que lo hicimos increíble, hemos crecido muchísimo, pero desafortunadamente eso no lo dicen los jueces”, comentó Paola. “Ema Pulido me humilló hasta que pudo. Qué lástima que una mujer maltrate a otra mujer”, agregó, mostrando su enojo y descontento con el trato que recibió.

Paola cree que la maestra Ema Pulido la humilló

Paola, quien reconoció no ser una experta en baile, subrayó que fue víctima de constantes críticas y destacó lo difícil que fue para ella mantenerse callada por respeto. “Me quedé callada por respeto, pero hasta que pudo, me humilló. Yo no estoy de acuerdo, es un circo con el que no estoy de acuerdo”, indicó.

Conductores de ‘Hoy’ le responden fuerte a Paola Durante

Luego de sus declaraciones, los conductores del matutino respondieron a las acusaciones de Paola Durante en la sección ‘De qué me hablas’.

Uno de los colaboradores del área de espectáculos expresó su opinión al respecto, diciendo que Paola “se debe de ubicar” ya que su eliminación fue producto de la decisión del público y no por una intención personal de los jueces del reality de baile. “Lo que pasa es que no fue del agrado del público y al final las cosas no salieron como ella pensaba que iban a salir”, comentó.

Por su parte, Andrea Escalona coincidió con su compañero y pidió que Paola no se victimizara. “Me gustaría hablarle con mucho amor y decirle a Paola que no nos quedamos con las historias de los 2000. Ella ha tenido oportunidades padrísimas, como en ‘La Casa de los famosos’ y en este programa en el que la vimos mucho más; siento que está posición de víctima a ella no le favorece nada, seguir agarrando la postura de víctima, no’”, comentó negando así que le dieran un trato injusto.

Martha Figueroa también se sumó a la réplica, reiterando que la expulsión de Paola Durante fue una decisión en la que no hubo otra intervención mas que el voto del público. “No todo lo malo que te vaya pasando en la vida tiene que ver con lo anterior; si bailabas menos que lo que baila el resto, pues es una posición lógica”, indicó.

Por último, Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, analizó las expresiones de Paola Durante al enterarse de su eliminación. Según Centeno, el rostro de Paola reflejaba más ira que tristeza, lo cual, según su análisis, es un indicio de que la modelo no estaba dispuesta a aceptar razones. “Si yo digo que soy la víctima, mi rostro tendría que ser de tristeza. Aquí es víctima, pero el rostro es totalmente de enojo y de ira. Una posición de ira nunca va a querer conciliar”, explicó, sugiriendo que esta actitud podría haber sido un obstáculo para que Paola aceptara la eliminación con mayor humildad.

¿Qué hará Paola Durante tras retirarse?

Paola dijo que dejará los medios de comunicación para dedicarse a nuevas actividades fuera de lo que ha conocido por años. “Ya es tiempo de que me retire, de que me vaya a mi casa a pintar, a mi hija, mi familia y mis conferencias”, agregó.

Y comentó firmemente que no es una “chica reality” y que las experiencias vividas en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y en ‘La casa de los famosos México’ le demostraron que este tipo de programas no son lo suyo. “No soy chica reality. No puedo con esto”.

