Paola Durante regresa a ‘La estrellas bailan en Hoy’ tras su expulsión: Así fue su debut con su nueva pareja

La nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ está llena de sucesos inesperados. En esta ocasión, sorprendió a todos con el regreso de Paola Durante, quien había sido eliminada el viernes pasado junto a su pareja, Rafael Oropeza.

Recordemos que Paola y Rafael fueron expulsados del concurso tras obtener la menor cantidad de votos por parte de la audiencia. Sin embargo, tras darse este dictamen, Lorena de la Garza pidió su salida del show por su reciente lesión en uno de los ensayos.

Con ello, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ ocupó el lugar de la comediante a lado de José Luis Verdugo, quien era la pareja de baile de Lorena.

Así fue el regreso de Paola Durante a ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Paola Durante y su nueva pareja, José Luis Verdugo, debutaron en la pista al ritmo de salsa, obteniendo opiniones mixtas por parte del exigente jurado.

Ema Pulido, la también llamada ‘Jueza de hierro’, señaló que Paola debía “relajarse más” para poder lucir más en el escenario: “Paola, relájate porque esas cosas son mala energía. Ya que se acaben las cosas de quejumbre porque sí me chocan”, señaló.

En tanto que el resto de los jueces indicaron que ambos han “evolucionado bastante” desde que empezó la competencia y esperan que continúen esforzándose para mejorar aún más.

“Se vieron muy bien, muy buenas evoluciones de los dos. Hicieron un magnífico trabajo” Latin Lover

Paola y José Luis obtuvieron 25 puntos, lo que los dejó en el quinto puesto en la tabla de posiciones, la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Sandra Itzel e Imanol Landeta-30 puntos

Nicky Chávez y Juan Solo-28 puntos

Daniela Fainus y Nacho Lozano-26 puntos

Ivanna y Diego-26 puntos

Paola Durante y José Luis Verdugo-25 puntos

Mariana y Jorge-24 puntos

Caeli y Aristeo Cázares-24 puntos

Alana Lliteras y la Divaza-21 puntos

Daniela Acedo y Pepe-21 puntos

Kim Shantal y Jonathan-20 puntos

¿Qué le pasó a Lorena de la Garza?

Durante la transmisión del pasado 1 de noviembre, Lorena de la Garza explicó que había sufrido una fuerte lesión durante uno de los ensayos. Si bien se está recuperando, expresó que ya no se sentía capaz de seguir en la competencia.

También le pidió a la producción que le cedieran su lugar a Paola Durante, solicitud que aceptó la producción, formando así una nueva pareja conformada por la exparticipante de ‘LCDLFMX’ y José Luis Verdugo.

“Tengo una lesión que no me permite seguir, tengo que usar esto (el collarín) mínimo 15 días, quiero quitarme y cederle mi lugar a Paola, no sé si esto sea posible o me estoy tomando atribuciones que no”, expresó Lorena.

Tras esto, Lorena, a través de un encuentro con la prensa, pidió que no criticaran a Paola por haber tomado su lugar: “Me cayó super bien. Estaría padre que la gente se diera la oportunidad de conocerla un poquito más”, indicó.

Mira: Caeli y Aristeo: El romance florece en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y va muy serio ¡Están viviendo juntos!