José Luis Verdugo reacciona a su expulsión de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y la polémica con Paola Durante

Las estrellas bailan en Hoy se encuentra en su etapa más emocionante y los expulsados este pasado viernes fueron la pareja conformada por Paola Durante y José Luis Verdugo. TVNotas tuvo la oportunidad de charlar con José Luis, quien nos compartió cómo se sintió en este proyecto.

José Luis Verdugo se sintió frustrado tras su expulsión y critica los criterios de los jueces

“Con mi salida me siento con un poco de frustración, un poquito de enojo, de tristeza, pero eso es normal en una pérdida o fracaso. Esos sentimientos siempre vienen, pero estoy muy agradecido con la oportunidad, con el haber conocido tanta gente increíble, y muy satisfecho de que yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para seguir. Me aferré con uñas y dientes, lástima que no alcanzó, pero di todo lo humanamente posible”, comentó José Luis.

En cuanto a qué atribuye su expulsión, nos comentó: “Fueron las circunstancias y así toca. Uno a veces puede pensar que la vida es injusta, pero a final de cuentas así es la vida. Uno no elige, simplemente así toca. El día de la expulsión no estuve de acuerdo porque no había uniformidad en los jueces. Para dos de ellos sí proyectamos sensualidad y para los otros dos no. Entonces te preguntas qué criterios están utilizando. Desde mi punto de vista me parece injusto, pero eso es subjetivo porque me está ocurriendo a mí”.

Logros y experiencias en el concurso del matutino Hoy: José Luis Verdugo tuvo tres parejas de baile

Sobre el hecho de tener tantas parejas a lo largo del concurso, Lorena de la Garza, Nashla y Paola Durante, señaló: “Poniendo todo en una balanza, en seis semanas hice de todo, tuve tres parejas y hasta bailé solo. No sé si alguien en alguna temporada haya hecho todo eso”.

Agregó: “Con Lorena me encantó estar. Es una lindísima persona. Le aprendí mucho. Fue un honor trabajar con ella. Desgraciadamente traía mucha carga de trabajo y eso derivó en una lesión y se tuvo que retirar. No fue una lesión de gravedad, pero no le iba a permitir seguir bailando, y yo le agradezco que haya sido lo suficientemente honesta y que me diera la oportunidad para seguir adelante con Paola”.

Lorena de la Garza y José Luis Verdugo en Las estrellas bailan en Hoy

De Nashla refirió: “Montamos una coreografía en cinco horas y tuvimos muy buen puntaje. Yo pensé: ‘Si me dejan con ella de pareja, yo me veía en la final’, pero se hizo el cambio con Paola”.

Y en cuanto a Paola: “Mis respetos para ella por su actitud. Siempre hacia el frente, intentando mejorar. Se cansaba. Me decía: ‘Ya no aguanto las piernas’, pero yo le insistía. Descansaba unos minutos y lo volvíamos a intentar, y para ser nuestra segunda semana juntos, lo hicimos bien. Estuvimos empatados con Caeli y Aristeo cuando ellos tienen seis semanas juntos”.

Polémicas y rumores en el concurso sobre Paola Durante y la relación con su novia

Sobre la polémica que hubo con Paola Durante, ya que ella dijo que él le gustaba cuando José Luis es novio de Paola Villalobos, nos comentó: “Para mí fue un halago. Yo lo platiqué con mi pareja y ella sabe con quién está y estamos muy bien. Paola Durante nunca dijo una palabra fuera de lugar. En los ensayos siempre fue respetuosa”.

Respecto a la lejanía que mostraban cuando recibían calificaciones, dijo: “Apenas nos estábamos conociendo, pero hicimos pasos que otras parejas ni hacían y estábamos conectados”.

Finalmente, declaró que le gustaría ser parte del repechaje en el concurso de baile del matutino de Las estrellas: “Yo estoy puesto para volver”.

¿José Luis Verdugo será papá?

De los rumores de que su pareja Paola Villalobos está embarazada, señaló: “Eso sólo el tiempo lo dirá”, negándose a confirmar o desmentir. Lo que sí nos dijo es que era muy pronto para hablar de boda y que aún no viven juntos.