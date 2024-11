Paola Durante se retira de los medios tras eliminación de Las estrellas bailan en Hoy; ¡se sintió humillada!

Paola Durante decidió poner fin a su participación en los realities y retirarse definitivamente de los medios de comunicación luego de su salida del popular programa ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Según la exedecán de Paco Stanley (qepd) que fue eliminada junto a José Luis Verdugo este viernes, recibió fuertes críticas y actitudes que menciona, experimentó durante su paso por el reality show, particularmente por parte de la jueza Ema Pulido.

A sus 49 años, Paola Durante se mostró satisfecha con su desempeño en la competencia, pero no dudó en señalar lo que considera una actitud humillante por parte de la veterana jueza Ema Pulido, de 80 años. La modelo aseguró que desde el inicio de su participación, Pulido no le dio ni una sola aprobación, a pesar de sus esfuerzos en la pista de baile. Es así que tras su eliminación, Paola no solo se despidió del programa, sino también de los realities en general, dejando claro que esta experiencia la hizo darse cuenta de que ese tipo de competencia no es para ella.

Paola ahora bailaba con José Luis Verdugo / Hoy

“Ema Pulido me humilló hasta donde más pudo y qué lástima que una mujer ataque a otra mujer. Aguanté mucho porque el público se enojaba de que yo contestara, pero sí, es misoginia, y aparte, una mujer que crea el machismo”, señaló Paola Durante en una entrevista afuera de Televisa.

Paola Durante alza la voz

Paola no dudó en acusar a la respetada Ema Pulido de representar una actitud machista y señaló que no es la única persona que ha sido atacada por la maestra, aunque destacó que ella fue la que más sufrió debido a la actitud de la jueza.

“Me quedé callada por respeto, pero una mujer no se debe quedar callada, sea hombre o mujer. El principal problema es cuando las mujeres se quedan calladas ante la violencia”, expresó.

A pesar de los momentos difíciles y la humillación que considera haber soportado en el programa, Paola expresó estar contenta con su participación. “Me voy contenta conmigo porque lo logré. La lucha era conmigo”, dijo.

Paola Durante dice que Ema Pulido la humilló en ‘La casa de los famosos México’ / Captura de pantalla

Paola Durante anuncia su retiro tras LEBEH

Paola dejó claro que su eliminación significa el fin definitivo de su carrera en los medios de comunicación. Paola dijo firmemente que no es una “chica reality” y que las experiencias vividas en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y en ‘La casa de los famosos México’ le demostraron que este tipo de programas no son lo suyo. “No soy chica reality. No puedo con esto”, concluyó.

Paola dijo que dejará los medios de comunicación para dedicarse a nuevas actividades fuera de lo que ha conocido por años. “Ya es tiempo de que me retire, de que me vaya a mi casa a pintar, a mi hija, mi familia y mis conferencias”, agregó.

Paola considera contradictorio que las mujeres sigan siendo humilladas en los medios de comunicación mientras se promueven discursos sobre empoderamiento y derechos. Por ello, eligió cerrar este capítulo de su vida y seguir adelante con nuevos proyectos que la hagan sentir más realizada.

A partir de ahora, la modelo se dedicará a dar pláticas sobre empoderamiento de la mujer y a la pintura, dos de sus más grandes intereses y pasiones.