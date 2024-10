Paola Durante explota contra Ema Pulido en ‘LEBEH’ y ¡le hace contundente advertencia!

Paola Durante y Rafael Oropeza se han posicionado como una de las parejas favoritas en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. A pesar de los percances que ha sufrido en las últimas semanas, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ y su compañero lo han dado todo en la pista.

No obstante, el jurado ha sido sumamente rígido con su crítica, principalmente Ema Pulido, quien, durante la emisión de este 30 de octubre, les dio la calificación más baja de la temporada hasta el momento. La llamada ‘jueza de hierro’ no quedó convencida con su coreografía al ritmo de cumbia y les dio 4 puntos.

“Yo pienso que estuvo feyito, feyito, feyito, ¿sí?. Aunque sea un gran esfuerzo, hay que interpretar y hay que hacer las cosas con ganas, el ser bonita y el ser graciosa no nos da todo, ¿sí?, pero también tienes que tener un talento, entonces la verdad, a mí no me gustó, pero nadita”, dijo Pulido.

Paola Durante le reclama a Ema Pulido por su calificación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Tras escuchar las palabras de la jueza, Paola Durante expresó su descontento por el puntaje de Ema Pulido, resaltando que tanto ella como Rafael se habían esforzado mucho para sorprender en el escenario.

“Ahora sí, estoy enojada, porque estamos ensayando absolutamente todo el día. Ya estoy toda contracturada y aun así yo estoy dando mi mejor esfuerzo igual que Rafa. Nunca me había enojado por las calificaciones, pero esta vez sí. Sí, Nicky dirá que no hay cargadas, ella es una profesional, lleva 20 años en esto, nosotros llevamos 3 semanas en esto” Paola Durante

Esta es la contundente advertencia que Paola Durante le hizo a Ema Pulido en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

La conductora advirtió que, para el viernes de eliminación, incluirán cargadas en su baile, pues no permitirá que le vuelvan a dar una calificación tan baja.

“Va a haber cargadas si estamos sentenciados y ahora sí van a ver cómo bailamos”, señaló de forma contundente.

Por su parte, Rafael Oropeza no dudó en respaldar a su compañera y sostuvo que el jurado, en ocasiones, no era justo al momento de calificar.

“Paola y yo nos vemos parejos en la pista y otras parejas, lo que tienen es que una baila más que otro, muchísimo más. Se ven bien, porque quien luce siempre es ella o él, quien sepa bailar más en escena, entonces, siento que ese progreso que ella y yo hemos logrado, en este momento, no está siendo valorado. Los quiero mucho a los jueces, los respeto, pero sí me siento frustrado”, manifestó.

Rafael Oropeza cree que otras parejas no se esfuerzan lo suficiente

En entrevista para ‘Cuéntamelo Ya!’, Rafael Oropeza afirmó que muchas parejas no se esfuerzan lo suficiente y, aun así, el jurado les ponen buenas calificaciones, recordándo que, hace poco, Imanol Landeta se presentó solo en la pista tras la hospitalización de su compañera de baile, Sandra Itzel.

“Hay compañeros que lo están haciendo mucho peor que nosotros y tienen mejores calificaciones y es ahí donde a mí me genera impotencia”, dijo.

