Ema Pulido reacciona a acusaciones de Paola Durante y la llama “liosa": “Siempre se queja de algo”

Paola Durante, actriz y conductora, fue una de las participantes en el reality ‘Las estrellas bailan en hoy’, donde compitió junto a su pareja de baile con el objetivo de llevarse la victoria. Sin embargo, su eliminación desató una serie de declaraciones polémicas por parte de Paola, quien expresó su inconformidad con las críticas que recibió de la jueza Ema Pulido, conocida por ser estricta y directa en sus evaluaciones.

Ema Pulido, una figura recurrente como jueza en este tipo de formatos, es famosa por sus comentarios tajantes que, aunque basados en su experiencia como experta en danza, han provocado controversias en diversas temporadas. Paola, tras ser eliminada, señaló que la relación con Pulido fue particularmente difícil, acusándola de humillaci0n y actitudes mach1st4s.

Paola Durante acusa a Ema Pulido de haberla humillado

“Ema Pulido me humilló hasta donde más pudo y qué lástima que una mujer ataque a otra mujer. (...) Aguanté mucho porque el público se enojaba de que yo contestara (...) Sí, misoginia y, aparte, una mujer que crea el machismo”, declaró Paola en una entrevista con el reportero Eden Dorantes.

Paola Durante señaló que no es una “chica reality” y reflexionó sobre su experiencia en estos formatos televisivos, dejando claro que este tipo de programas no son para ella. La actriz calificó su participación como una vivencia que no desea repetir:

“Es un circo con el que no estoy de acuerdo y para mí se acaban los realities. No soy chica reality, no puedo con esto”, afirmó contundentemente, cerrando la puerta a futuros proyectos televisivos similares.

Ema Pulido y Paola Durante / Instagram: @soypaoladurante/ @ema_pulido_

Mira: Paola Durante explota contra Ema Pulido en ‘LEBEH’ y ¡le hace contundente advertencia!

La respuesta de Ema Pulido a Paola Durante

Por su parte, Ema Pulido no tardó en responder a las declaraciones de Paola. Durante una charla con los medios, la jueza aseguró que no tenía intenciones de humillar a la participante y expresó que su objetivo siempre fue ayudarla a mejorar.

Ema Pulido y Paola Durante / Instagram: @soypaoladurante/ @ema_pulido_

“Qué liosas somos las mujeres, por eso a veces digo: ‘qué horror, pobres hombres que se aguantan’. (...) Yo nunca la he humillado, la he tratado de ayudar. Aprecio que una persona de una edad ya no... a la edad de las demás concursantes, se atreva, e hizo lo que más pudo, pero llega un límite en que ya no va a poder más. Hizo un buen esfuerzo, buen trabajo”, señaló Pulido, haciendo énfasis en que la edad de Paola no le permitió competir al mismo nivel que sus compañeras más jóvenes.

Pulido también comentó que Paola debería enfocarse en valorar su avance dentro de la competencia, ya que logró superar la mitad de los retos, lo cual consideró un logro significativo. “Se debió echar porras ella porque llegó más de la mitad de la competencia y todavía se está quejando, siempre se queja de algo esa mujer... Las del problema son ellas, yo no tengo ningún problema con ellas”,compartió en un encuentro con la prensa.

Mira: Paola Durante se retira de los medios tras eliminación de Las estrellas bailan en Hoy; ¡se sintió humillada!

Ema Pulido aconseja a Paola Durante, tras su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Para concluir, Ema Pulido le ofreció un consejo a Paola, instándola a no tomarse las cosas de manera personal y a trabajar con disciplina y amor en sus próximos proyectos.

“Que se aliviane. Que no esté tratando de hacerse publicidad a costa mía de sus errores, que mejor se ponga a trabajar bien con disciplina, con amor y hasta donde ella pueda. (Que) disfrute, si es poquito qué padre, si es mucho qué bueno, pero que trate cada día de ser mejor y que siga adelante”. Ema Pulido

Estas declaraciones han generado opiniones divididas entre los seguidores del reality y del medio artístico, dejando al descubierto las tensiones que suelen surgir en este tipo de formatos televisivos.

Mira: Ema Pulido y Latin Lover tienen fuerte enfrentamiento en Las estrellas bailan en Hoy