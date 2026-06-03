¿Quién mató a Paco Stanley? Documental revela la verdad y limpia a Mario Bezares y Paola Durante

La muerte de Paco Stanley sigue siendo uno de los casos más polémicos y misteriosos en la historia del espectáculo mexicano. A más de dos décadas del asesinato del famoso conductor, un nuevo documental promete dar un giro inesperado a la historia con declaraciones de testigos protegidos que aseguran conocer detalles clave sobre quién ordenó el crimen y cuáles fueron los verdaderos motivos detrás del ataque.

TVNotas estuvo presente durante la presentación oficial de Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley, una producción encabezada por Juan Carlos Uribe, propietario de la plataforma Reellee Tv, junto con la periodista Arleth Garibay. El proyecto reúne testimonios de personas que aseguran haber estado cerca de los hechos y que, según los realizadores, cuentan con protección de autoridades estadounidenses.

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¿Qué revela el documental sobre quién mató a Paco Stanley?

El documental sobre Paco Stanley, producido por Juan Carlos Uribe y la periodista Arleth Garibay, se apoya en testimonios de exintegrantes del crimen organizado que actualmente están protegidos por la DEA.

“Este es un documental tipo historia. Como ustedes vieron, estos testigos fueron ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco en los años 80, y la misma policía los asignó a proteger a los narcotraficantes de aquellos tiempos. Muchos de ellos estuvieron presentes en diversos sucesos importantes en el país.” Juan Carlos Uribe

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¿Quién habría dado la orden de matar a Paco Stanley?

Uno de los puntos más llamativos del documental sobre Paco Stanley, es la promesa de responder las preguntas que durante años han rodeado el asesinato del conductor.

Juan Carlos Uribe afirmó que los testigos explican detalladamente dónde se dio la orden, quién la emitió, quién la recibió y cuál habría sido el motivo que desencadenó el homicidio.

“Uno de ellos estuvo presente cuando se le dio la orden al sicario de matar al señor Stanley, nadie lo sabe todavía. Se dice ¿dónde se dio la orden?, ¿a quién se le dio la orden?, ¿quién dio la orden?, ¿por qué se dio la orden? Ahí se aclara todo” Juan Carlos Uribe

Aunque durante la presentación no revelaron públicamente los nombres de los presuntos responsables, los realizadores insistieron en que dentro del documental se presentan elementos que, según ellos, permitirían reconstruir los hechos con mayor claridad que en investigaciones anteriores.

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¿Qué dicen los testigos protegidos de la DEA sobre el caso Paco Stanley?

Uno de los puntos más explosivos del documental sobre el caso Paco Stanley es la inclusión de testigos protegidos que han declarado incluso ante cortes federales en Estados Unidos.

“Estos testigos, que son tres, fueron reclutados por la DEA y por el gobierno de Estados Unidos para colaborar en las investigaciones relacionadas con la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena.” Juan Carlos Uribe

De acuerdo con las revelaciones, estos testigos estuvieron dentro de organizaciones criminales que participaron en secuestros y asesinatos, lo que les permitió conocer detalles clave de cómo operaban estos grupos.

Incluso se menciona que uno de ellos participó directamente en acciones relacionadas con el caso Camarena y fue localizado por el agente Héctor Berrellez, quien posteriormente los integró como colaboradores protegidos.

Paco Stanley tumba / Facebook: Paco Stanley/ Canva

¿Mario Bezares y Paola Durante quedan libres de sospecha?

Una de las revelaciones más esperadas sobre quién mató a Paco Stanley tiene que ver con la situación de Mario Bezares y Paola Durante, quienes fueron señalados durante años como presuntos implicados. Según el documental, ambos quedarían totalmente deslindados.

“Uno de los testigos, el señor Godoy, aclara que el señor Bezares, la señora Durante y el ‘Cholo’, así como todos los implicados, no estuvieron coludidos, ni fueron amenazados, ni estuvieron implicados en absoluto. Esto ya fue parte del gobierno de aquellos tiempos, que así manejó la situación. Ya no hay supuestos: en este documental se sabe toda la verdad.”

Mario Bezars y Paola Durante hablan La casa de los famosos México / YT: Canal 5

¿Cuál es la verdadera historia detrás del asesinato de Paco Stanley?

El documental sobre el caso Paco Stanley, también aborda el contexto oscuro en el que se movían varios personajes de la época, incluyendo vínculos con el narcotráfico y operaciones millonarias.

Uribe explicó que el proyecto forma parte de una serie más amplia que explora estos temas: “Es una serie que ya está al aire y que habla mucho de esa etapa, de lo que pasó realmente con el caso Camarena. Esa es la otra parte, la parte oscura que casi nadie conoce.”

Todo indica que el caso Paco Stanley podría reabrirse en la conversación pública, poniendo en duda lo que durante años se dio por cierto.

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Jorge Gil colaboraba con Paco Stanley y Mario Bezares / Twitter

¿Cuándo se estrena el documental “Testigos: la verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” y dónde verlo?

Hasta ahora, lo que se sabe sobre el estreno del documental “Testigos: la verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” es que aún no tiene una fecha oficial confirmada, pero ya se encuentra prácticamente listo. De acuerdo con lo que reveló el productor Juan Carlos Uribe, el proyecto ya fue grabado en su totalidad y actualmente está en la etapa final de edición, lo que indica que su lanzamiento está muy cerca.

Incluso, durante la presentación se adelantó que el documental podría estar terminado en un plazo de dos a cuatro semanas, por lo que su estreno sería inminente. Sin embargo, todavía no se ha anunciado el día exacto ni la plataforma definitiva, aunque se sabe que formará parte del catálogo de Reellee Tv, lo que mantiene la expectativa alta entre quienes siguen el caso Paco Stanley