Paul Stanley revela si participará en el documental que Televisa hará sobre su padre Paco Stanley

El documental lleva por nombre El Show: Crónica de un Asesinado por lo que Televisa ya comenzó con la promoción en el canal de Las Estrellas.

El conductor Paul Stanley habló sobre el documental El Show: Crónica de un Asesinato que Televisa lanzará sobre Paco Stanley, debido a que su cumplen 24 años de su terrible muerte, mismo que contará con las declaraciones de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.

Ante está situación la prensa abordó al presentador de Hoy para saber si la familia autorizó este proyecto que encabeza VIX, una división de contenidos de Televisa.

El actor se notó profundamente consternado ante la noticia que le daban los reporteros: “no sé nada de esto, les digo lo mismo que de la serie”.

Paul Stanley utilizó un filtro en TikTok para transformarse en Paco Stanley, quien murió cuando él era niño. / Instagram: @paulstanleyd

Los medios continuaron cuestionando al famoso, quienes aseguraron que Televisa ya comenzó a anunciar el documental entre los cortes promocionales del matutino: “no sabía nada de eso. No he visto nada, yo estoy trabajando mientras están los comerciales”.

Paul comentó que los productores solicitaron su autorización ni la de sus hermanos para realizarse el documental, además, confesó que no ha tenido la oportunidad de ver tráiler que la plataforma tiene en sus redes sociales

El conductor también habló de la responsabilidad de proceder legalmente en contra de quienes hicieron el documental sin ninguna autorización: “necesito hablar con mi hermano, no sé nada de eso, no lo he visto, no sabía ni siquiera que ustedes me lo acaban de decir”.

Finalmente, Paul Stanley negó que lo buscarán para dar algún testimonio en el documental: “no tengo conocimiento de ella, hasta ahorita que me están diciendo ustedes. Nadie me había preguntado. Ya que la vea o que hable con mi hermano ya veré que se hace, pero no sabía qué contestarles. Los derechos y el nombre de mi papá están a nombre de nosotros”.