Alfredo Adame asegura que Paco Stanley murió por meterse en negocios que no debía

Este 7 de junio se cumplieron 24 años del asesinato del comediante Paco Stanley.

A pocas horas de que se estrenara el primer episodio de la serie documental El show: crónica de un asesinato, donde se aborda el tema de la muerte del comediante Paco Stanley quien perdió la vida el 7 de junio de 1999 después de que el vehículo que abordo recibiera 36 disparos de arma de fuego.

En el primer episodio del documental, uno de los famosos que habló respecto a la muerte de Paco Stanley, fue Alfredo Adame, quien tachó al comediante de imprudente y de estar relacionado con personas peligrosas a las que asegura que les debía fuertes sumas de dinero.

Paco Stanley perdió la vida el 7 de junio de 1999 / Instagram: @recuerdosynostalgiamx

“Un día el señor Azcárraga me dijo: ‘Las únicas dos carreras que he visto que se han ido como espuma de un día para el otro son la de Paco Stanley y la tuya. Televisa es como un pueblito muy chiquito, entonces te enterabas de cosas muy extrañas, de comportamientos y no era prudente”, mencionó el famoso Adame.

Así mismo, Alfredo Adame mencionó que cuando Paco Stanley ingería sustancias nocivas tenía comportamientos bastante extraños, algo que con el paso del tiempo fue afectando su carrera, provocando que se convirtiera en una persona completamente, aunque recalcó que nunca le tocó ver nada, pero sabía de los rumores de los malos pasos en que se encontraba.

“El empoderamiento que tenía lo llevaba a ser ventajoso en todo. Como me dijo un día un cuate: ‘Paco Stanley en todo te quiere chingar’. De ser una buena persona se convirtió en una muy mala persona. Yo no vi nada pero te podría decir que hizo negocios con alguien que no debió de haber hecho negocios y tenía una deuda. Luego, hizo negocios y tenía otra deuda”, concluyó.

Cabe destacar la producción El show: crónica de un asesinato, no cuenta con la autorización de la familia de Paco Stanley, sí con imágenes inéditas del famoso, y del caso en torno a su muerte, sumado a los testimonios de decenas de personajes de la farándula y del periodismo que fueron cercanos al comediante o la investigación realizada en aquel momento.

Alfredo Adame rompió el silencio sobre la muerte de Paco Stanley / Instagram: @alfredo_adame_oficia1

