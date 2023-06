Paul Stanley recuerda a Paco Stanley con un emotivo mensaje a 24 años de su fallecimiento

El conductor Paul Stanley también habló de Paco Stanley en La Casa de los Famosos México.

Pese a que actualmente se encuentra dentro de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley dejó programado un mensaje emotivo en dedicación a su padre, Paco Stanley, a 24 años de su sensible deceso.

A través de su Twitter, el famoso conductor de Hoy compartió un corto video de su papá junto a unas palabras donde externa lo mucho que aún lo extraña y su deseo por haber convivido más con él.

“Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra, pero no se olvida. Gracias por no salir de mi mente y corazón porque, en cada propósito, están en mí”, resaltaron.

Bajo este panorama, indicó que nada cambiará el amor que siente por el también comediante y lamentó que su deceso se haya convertido en “morbo” para algunas personas, pero se siente satisfecho que su familia lo recuerde como realmente era.

Este fue el emotivo mensaje que Paul Stanley le dedicó a su Paco Stanley en su aniversario luctuoso / Twitter: @paulstanleyd

Te podría interesar: Paco Stanley: su vida se amargó al entrar a TV Azteca, destapa documental a 24 años de su muerte

“Lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero, en fin, con que tu familia y los que te aman recuerden quien eras, eres eterno. Los amo, siempre en mí, Paul”, concluyó.

Cabe destacar que este 7 de junio se estrenó la docuserie El Show: Crónica de un Asesinato, donde testigos y personas cercanas a Paco Stanley cuentan todo lo que pasó el día en que el presentador perdió la vida.

En su momento, el propio Paul negó que los productores de dicho proyecto lo hubieran buscado para dar algún tipo de testimonio: “no tengo conocimiento de ella, hasta ahorita que me están diciendo ustedes. Nadie me había preguntado”, puntualizó.

En su momento, Paul Stanley comentó que no tenía conocimiento de la docuserie sobre su papá / Facebook: Paul Stanley

Paul Stanley habla de su padre en LCDLFM

Por otra parte, Paul Stanley también habló de Paco Stanley dentro de La Casa de los Famosos México, donde contó la molestia que tuvo ante la broma que hizo Mario Bezares sobre el deceso de su padre.

“Mario hizo unas cosas, como que hizo una broma de ‘voy al baño’, ósea, lo puede hacer cualquier persona, pero ¿él? Es muy desagradable”, puntualizó, al mismo tiempo que destacó que el caso aún sigue abierto.

¿Qué pasó con Paco Stanley?

Lamentablemente, Paco Stanley perdió la vida el 7 de junio de 1999, luego de que recibiera un ataque con armas de fuego a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, localizado en CDMX.

Aunque se hicieron diversas investigaciones y hasta se consideró sospechosos a Mario Bezares, quien fue al baño justo en el momento del ataque, y Paola Durante, las autoridades no han encontrado a los responsables hasta el día de hoy.

Paco Stanley falleció el 7 de junio de 1999, luego de un ataque directo a las afueras de El Charco de las Ranas / YouTube: Las Estrellas

Te recomendamos: Brenda Bezares defiende su testimonio en el documental de Paco Stanley: “dormiré tranquila”