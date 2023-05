Brenda Bezares defiende su testimonio en el documental de Paco Stanley: “dormiré tranquila”

En el documental sobre la muerte de Paco Stanley también participan otros famosos que fueron cercanos al comediante como Benito Castro y Paola Durante.

A casi 24 años de la muerte del comediante Paco Stanley, quien fue muerto el 7 de junio de 1999, en restaurante El charco de las ranas, en la CDMX, una plataforma digital estrenará un documental sobre la muerte y vida del famoso, en donde se incluyó el testimonio de la personas cercanas a él, tal como Brenda Bezares.

Si bien hace unos días, tanto Paola Durante como Benito Castro hablaron sobre el difícil momento que vivieron al recordar la dolorosa pérdida de Paco Stanley, ahora fue en entrevista para De Primera Mano, que Brenda Bezares, pareja de Mario, quien se sinceró al respecto.

“Es un tema que para mí me costó años de terapia, años de sanación. Ya no soy esa niña de 25 años cuando sucedió todo eso a la mujer que ahora soy. Fue catártico, conté mi testimonio de lo que sucedió, de cómo sucedieron las cosas”, inició la famosa, quien explicó también que está preparada para lo que venga.

Brenda Bezares asegura que está preparada para las críticas derivadas de su participación en el documental / Instagram: @bbezares

De acuerdo con Brenda Bezares, es consciente que el haber participado en este documental, que considera es muy profesional, puede levantar muchas críticas por parte de quienes lo vean, por lo que se considera fortalecida mentalmente para cuando esto ocurra, aún cuando ella no sabe si lo verá.

“Estoy fortalecida mental, psicológica y físicamente. Me quedo tranquila, porque me asiste la verdad, siempre la he tenido; número dos, porque no tengo nada qué demostrar, porque se super demostró, eso me da mucha tranquilidad. Cuando uno tiene la verdad, uno duerme tranquilo”, mencionó Brenda.

“Soy terapeuta, he trabajado mucho mi parte espiritual, humana y de crecimiento. No sé si estoy preparada psicológicamente para verlo (el documental), no lo he visto, no sé si lo voy a ver, imagínate todo lo que se va a remover, uno no quisiera hablar de esto y que nunca hubiera pasado”, agregó.

#MarioBezares listo para las CRÍTICAS que lleguen por documental de Paco Stanley: Así lo asegura su esposa #BrendaBezares, en vivo#DePrimeraMano👌: https://t.co/RJVHphdoMN pic.twitter.com/lqhkVs5Rwp — De Primera Mano (@deprimeramano) May 19, 2023

Sin embargo, eso no fue todo, pues también recordó el dolor que conlleva para su familia y muchos de los involucrados en el caso, incluyendo a infantes y se dijo agradecida que derivada a la situación con Paco Stanley se hayan hecho reformas sobre la protección de menores

“Afortunadamente gracias a este caso se hicieron muchas reformas para los infantes, para la difamación; hoy tenemos leyes que nos amparan. Somos muy resilientes y hemos salido adelante (junto a su esposo Mario Bezares). La gente puede pensar lo que sea”, concluyó.

El documental El Show.Crónica de un asesinato será estrenado el próximo 7 de junio, justamente en el aniversario luctuoso de Paco Stanley, y contará con el testimonio de: Cuauhtémoc Cárdenas, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Lilly Téllez, Lalo Salazar, Jorge Garralda, Mario Bezares, Álvaro Cueva y Paola Durante, por mencionar algunos.

Brenda Bezares explica lo difícil que fue para ella dar su testimonio para el documental / Instagram: @bbezares

