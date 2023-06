Paco Stanley: su vida se amargó al entrar a TV Azteca, destapa documental a 24 años de su muerte

El documental reveló también el giro que hubo en la investigación del asesinato de Paco Stanley.



Este 7 de junio se cumplen 24 años del asesinato de Paco Stanley, quien sufrió un ataque cuando salía del restaurante El Charco de las Ranas en Periférico Sur, momento en el que unos sujetos dispararon contra él y algunas personas más resultaron heridas.

Fue el 7 de junio de 1999, que las televisoras más grandes del país, estaban de luto por el fallecimiento del conductor Paco Stanley, luego de haber recibido una ráfaga de disparos de metralletas y armas cortas, pero de alto calibre, cuando estaba sentado en una camioneta en el lugar del copiloto a las 11:50 am, tras desayunar.

En su aniversario luctuoso número 24, VIX lanzó la docuserie, El Show: Crónica de un Asesinato, en donde testigos y personas cercanas al conductor, hablan sobre cómo vivieron aquel momento, así como otros aspectos en la vida de Paco.

Precisamente el primer episodio de esta docuserie, fue presentado en Las Estrellas de Televisa y ahí, hablaron sobre la salida del popular conductor de Televisa, para llegar a TV Azteca.

En el capítulo, se comenta que Paco Stanley fue despedido de Televisa de una forma que él jamás imaginó, pues debido a los cambios de administración en la televisora al salir Emilio Azcárraga Milmo para dejar todo en manos de su hijo Emilio Azcárraga Jean, significó que el conductor saliera del aire.

Fue Pepe Cabello quien contó en la docuserie que Paco se sorprendió al recibir un fax que decía que debía despedirse del público porque tendría su último programa, “veo que a Paco se le cae la cara leyendo un fax, me voltea a ver y veo su cara de enchilado... pero enchilado en serio. Se va, se sale y me dice, (que en el fax se leía) ‘Paco, despídete que este es tu último programa’”.

La reacción de Stanley no habría sido la mejor, pues las formas en las que todo sucedió no fueron de su agrado, “¿tú crees que me merezco esto? Que a través de un pinche fax me corran, después de lo que yo he significado para esta empresa, ¿después de lo que les he dado a ganar?”, habrían sido las palabras de Paco Stanley al enterarse de que ya no estaría más en la televisora.

Paco Stanley no podía creer que lo habían corrido de Televisa

La personalidad de Paco Stanley se transforma

Aunque los rumores de sus negociaciones con TV Azteca eran fuertes, Stanley negaba cambiarse de televisora, sin embargo sorprendió después al aparecer en la televisora del Ajusco, luego de haber estado de 1979 a 1997 en Televisa.

En la televisora de Ricardo Salinas Pliego, Paco Stanley estuvo de 1998 hasta su muerte en 1999.

Esta época en TV Azteca, habría sido amarga y desenfrenada con sus adicciones, según el testimonio de Pepe Cabello, quien por cierto, también comentó que se enemistó con el conductor por una mujer, pues dijo, “le dolía mucho que tomaran a sus parejas”.

Paco Stanley cambió al llegar a TV Azteca, luego de tantos años en Televisa, revelan

Pepe contó que durante esa época en la que Paco Stanley estaba en TV Azteca, su vida se amargó, crecieron sus adicciones y su humor se volvió agresivo, de tal forma que sus fiestas llenas de excesos, ahora eran “juntas tormentosas”, en donde Paco repartía regaños y reclamos hacia ellos.

Debido a que no pudo conciliar las diferencias con el entrañable conductor por este “malentendido” por una mujer y tras este cambio de actitud de su parte, Pepe Cabello decidió renunciar.

Benito Castro por su parte también dijo que Stanley se había convertido en un hombre de “yo, yo, yo” y también señalaron en el documental que se había vuelto desconfiado y ególatra al llegar a TV Azteca.

El giro de la investigación

En un inicio se hablaba de un intento de secuestro, sin embargo, conforme pasó el tiempo, el procurador del entonces Distrito Federal, comentó que fue un ataque directo contra el conductor.

“No fue el robarlo, no fue el objetivo de secuestrarlo para pedir recompensa, sino que fue una operación dirigida a privarlo de la vida”, explicó Samuel del Villar en una conferencia de prensa.